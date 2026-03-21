「善用」經銷商服務？陸車主1年登門260天蹭飯、幫車充電 被列黑名單

竟然有人把經銷商當免費吃到飽餐廳？大陸安徽合肥比亞迪一家經銷商控訴，一名龐姓車主自2024年買了電動車後，時不時就會前來享用餐點，以1年365天來看，就有260天可看見這名龐姓車主蹤影，不僅如此，龐姓車主飯後還會持餐盒打包，甚至把自家電動車開到經銷商所在處充電，相當離譜。

齊魯晚報報導，龐姓車主2024年於比亞迪安徽省合肥市經銷門市購車，經銷商為提升客戶體驗，口頭承諾為車主提供免費就餐、洗車、充電等專屬服務。該名車主竟將服務「用好用滿」，不僅一年260天前往經銷商用餐，還帶餐盒打包外帶。

據統計，雙方因矛盾衝突前後報警累計不少於6次，每次都是因為龐先生的過激言行影響門店正常運營，民警多次調解後，矛盾仍未得到緩解。

銷售經理表示，「我們已經盡了最大的努力去溝通，但他始終沒有改變，反而變本加厲。」並認為龐姓車主的行為不僅嚴重擠占服務資源，還影響其他員工的工作情緒和門市秩序，無奈之下只能決定將他列入黑名單，終止所有服務。

不過龐姓車主卻認為，經銷商當初承諾的免費服務，自己有權享受，經銷商單方面拉黑自己的行為不合理。「我去吃飯、充電都是他們承諾的，現在又不讓我去，還拉黑我，這是違約。將透過司法程序維護自身權益，追究經銷商的違約責任。」

事件引起當地市場監管部門注意，已介入處理。消息曝光後在社交平台引發廣泛討論，網友觀點不一。有網友認為，龐姓車主過度薅羊毛、辱駡員工的行為不妥，經銷商拉黑有理；也有網友表示，經銷商既然承諾了服務，就不應單方面終止，雙方應理性協商。