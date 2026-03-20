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陸商務部長王文濤會見蘋果CEO庫克
大陸商務部部長王文濤20日會見蘋果公司首席執行官庫克，雙方就中美經貿關係、蘋果公司在華經營發展等議題進行了交流。
大陸商務部官網公布，王文濤表示，在中美兩國元首外交戰略指引下，雙方經貿團隊開展了6輪對話磋商，達成一系列重要共識。雙方一致認為，健康、穩定、可持續發展的中美經貿關係不僅符合兩國利益，也對全球經濟的穩定和發展有著重要影響。
王文濤指出，中國致力於建設開放型世界經濟，中國經濟發展正為動盪世界提供穩定性和確定性。中國持續推進高水準對外開放，著力構建穩定、韌性、綠色、創新的產業鏈供應鏈，希望蘋果公司堅定在中國發展信心，分享中國發展機遇。
庫克表示，中國是蘋果公司最重要的生產基地、最主要的供應鏈來源地。蘋果公司持續深化在華創新合作、綠色發展與產業鏈協同，這與中國「十五五」規劃方向高度契合。蘋果公司希望美中經貿關係保持穩定發展。
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