陸商務部長王文濤會見蘋果CEO庫克

大型路由器製造商TP-Link面臨美國總統川普政府的國安調查之際，知情人士透露，來自中國的TP-Link創辦人趙建軍（Jeffrey Chao）已申請川普金卡計畫（Trump Gold Card）下的快速簽證，試圖加速取得美國永久居留權。TP-Link發聲明證實趙建軍及其妻子正積極申請美國公民身分，但拒絕評論是否申請川普金卡。由於美國商務部認為TP-Link與中國的關係可能危及美國國安，趙建軍是否能獲得100萬美元(約690萬人民幣)的川普金卡，引發關注。

2026-03-20 14:26