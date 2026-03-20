華爾街日報：中國經濟全球占比顯著縮水 與美國差距擴大

華爾街日報報導，中國出口貿易強勁，其多項產業領先全球，但受國內通縮與人民幣匯率走軟雙重打擊，中國經濟的全球占比顯著縮水，嚴重衝擊了中國是全球崛起大國的敘事。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），按照大多數標準，中國經濟從未像現在那樣強勁。在出口商帶動下，中國實現了1.2兆美元貿易順差，在電動車、太陽能板、造船和人形機器人等戰略性行業，中國也已是全球領頭羊。

然而，一項重要指標卻顯示，中國在全球經濟中的份額正在萎縮。按美元計算，中國國內生產毛額（GDP）占全球經濟的比重在2021年達到約18.5%的峰值，當時中國經濟規模約為美國的3/4。許多經濟學家曾預測，中國的爆發式增長最終將使其經濟體量超越美國。

事與願違的是，中國在全球經濟所占份額如今不增反降，2025年底已降至約16.5%，根據國際貨幣基金（IMF），目前中國經濟規模不到美國的2/3。

這令經濟學家感到費解。北京當局公布的增長數據依然輕鬆超過美國等已開發國家，儘管其預測的2026年經濟增速將是1990年代初期以來最低，但按實際價值計算，預計仍將增長4.5%至5%，是過去10年美國正常增長率的兩倍。

但在中國國內通縮與人民幣走軟兩大因素疊加之下，削弱了以美元計價的中國經濟相對規模。通縮拉低了經濟體中商品和服務的價值。因此，即便中國生產的商品數量創新高，其產出的美元價值卻陷入停滯。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表示：「這嚴重衝擊了中國是全球崛起大國的敘事。」

華爾街日報指出，這種轉變的意義不僅止於經濟層面。對中國而言，日益增長的經濟影響力是民族自豪感來源，也是地緣政治實力的象徵。

衡量一國經濟規模的方法有很多種。以美元計算可評估中國在全球市場的整體份額。另一種方法是購買力平價（PPP），它反映了中國人在國內能買到多少東西。按照購買力平價，中國的經濟規模如今已遠超美國。

還有一種衡量方法是採用某個固定時間點的美元匯率，來進行經濟體比較，從而消除通膨的影響。按照此一標準衡量，中國經濟持續增長。

但經濟學家通常使用現價美元來比較經濟體規模，因為美元是國際貿易貨幣，也是衡量全球實際購買力的指標。

對跨國公司而言，中國在全球經濟中所占份額的萎縮令人擔憂，因為它們在中國投資所獲得的回報，換算成美元後卻已縮水。