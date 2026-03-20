伊朗戰爭衝擊 中國大陸經濟缺乏緩衝通縮恐淪「壞通膨」

中國對抗通貨緊縮的長期作戰恐演變成更嚴峻的挑戰。經濟學家警告，隨著伊朗戰爭爆發，中國在消費持續疲軟且外部需求消退之際，經濟緩衝空間不足，恐將面臨「壞通膨」。

路透社報導，北京擁有深厚的戰略儲油、多樣化的能源結構，以及受嚴格監管的能源市場，固然為其提供少數已開發國家擁有的緩衝，尤其是停滯性通膨風險攀升的歐洲所欠缺。

然而，對於這個擁有數億勞動力的全球最大製造基地而言，投入成本的衝擊威脅到原本就微薄的利潤，進而對就業與薪資造成壓力。

● 中國生產者物價指數有望轉正

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）與東吳證券的分析師估計，油價每上漲10%，目前為負0.9%的生產者物價指數（PPI）可能被拉抬0.4個百分點。

自2月28日美國與以色列聯合對伊朗展開空襲以來，布倫特原油價格已上漲45%。除非伊朗衝突迅速結束且能源供應恢復，否則中國出廠價格最快可能在3月轉為正值，為3年多來首見。

然而，對北京來說，以這種方式擺脫通縮並非好消息。渣打銀行（Standard Chartered Bank）大中華區首席經濟學家丁爽指出：「通膨有好的跟壞的之分。純粹由成本推動的通膨並非我們所樂見，因為這會擠壓企業獲利。」

● 中國企業恐需自行吸收衝擊

能源與原料漲價風險將進一步壓縮就業與薪資，抑制消費需求。這也說明何以經濟學家估計，油價每上漲10%，消費者物價只會上升0.1至0.2個百分點。

法國興業銀行（Societe Generale）大中華區首席經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）指出：「在競爭激烈且定價權有限的情況下，企業更有可能透過利潤空間來吸收上漲的投入成本，而非轉嫁給消費者。」

官方數據顯示，2025年人均可支配所得增長5%，連續第2年放緩。招聘公司海斯（Hays）18日發布的調查顯示，51%的中國受訪員工去年未獲加薪，比例為全亞洲最高，亞洲平均為36%，甚至有1/10的人被減薪。中國青年失業率為16%。

● 外部需求衝擊

儘管中國對這場危機的防禦力優於多數亞歐國家，但若要達成今年4.5%至5%的成長目標，仍需強勁的全球經濟支持。

法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero，又譯艾雷洛）認為，伊朗衝突對中國的主要威脅在於可能抑制全球消費，進而影響中國出口。她指出，模型顯示油價上漲25%將使中國國內生產毛額（GDP）成長減少0.5個百分點。

匯豐銀行亞洲首席經濟學家范力民（FredNeumann）表示，中國廣泛採用電動車，以及太陽能、風能與電池的高產能，進一步增強其全球競爭力。但他提醒，即使中國在這種情況下取得更多全球出口市占率，仍將面臨外部需求成長疲軟的挑戰。

在中東戰爭不利外部需求的情況下，這個算盤恐怕得重打。

范力民指出，「要重新平衡中國供需，唯一持續的方法是透過長期財政支援來拉抬家庭收入，並稱這是一項「重大的任務」。