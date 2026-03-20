Counterpoint Research 統計 今年前九周中國大陸智慧手機銷量年減4%

記憶體缺貨大漲，對終端設備的影響顯現。根據Counterpoint Research《中國每週智慧型手機銷售追蹤報告》，2026年前九周中國大陸智慧型手機銷量年減4%。

儘管大陸政府於年初推出補貼政策，但從前兩個月的市場表現來看，帶動效果相對有限，整體需求仍呈現偏弱。2月大陸品牌手機於農曆新年期間推出促銷活動，銷量較1月回升，但記憶體價格上升影響使折扣幅度受到限制，導致節慶期間及其前三周整體銷量仍年減2%。

記憶體成本上升持續影響產業鏈。OPPO與vivo宣布自3月起調整部分既有機型價格，此舉被視為觀察市場價格敏感度的一種方式，有助於品牌在新機上市前評估定價策略，作為後續產品規劃的參考。若市場反應不如預期，相關策略仍可能進一步調整。

蘋果（Apple）iPhone在前九周的銷量年增23%，受惠於電商促銷以及部分機型符合政府補貼條件。由於在供應鏈管理上的能力，市場普遍認為在面對記憶體成本上升時，具備一定的調整空間。部分Android品牌已釋出價格調整訊號，而目前尚未有明確跟進動作。華為（Huawei）由於採用較多本地供應來源，在記憶體價格上升的情況下，可能在成本控制上具備一定優勢，並有機會於特定價位帶提升市占。

Counterpoint Research 資深分析師Ivan Lam表示，展望後市，3月至5月中國大陸智慧型手機市場預期仍將承壓，但隨著618購物節帶動，6月初市場表現有機會出現改善。整體而言，記憶體成本上升趨勢預計將延續至2026年，OEM將持續在成本、利潤與出貨目標之間進行動態調整。以入門機型作為主要出貨動能的品牌，短期內可能面臨較大的經營壓力。