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中國1月對日稀土出口量 月減2成

中央社／ 台北20日電

中國加強軍民兩用物項對日出口管制後，共同社今天報導，中國1月對日本稀土磁體出口量為221噸，月減21.1%。

共同社中文網引述中國海關數字表示，1月中國對日本的稀土磁體出口量為221噸，月減21.1%。2月維持在同一水平的222噸。

報導提到，日本首相高市早苗去年11月在國會答辯時的「台灣有事」說法，引發中國高度不滿，中國政府今年1月6日加強了軍民兩用物項對日出口管制，稀土可能也受到了影響。

美國總統川普（Donald Trump）和高市早苗於當地時間19日在白宮舉行會談，路透社報導，美日發布了一項行動計畫，目的是為了開發關鍵礦產與稀土供應鏈中，取代中國的替代方案，初期將聚焦為選定的礦產類別建立價格下限。

日經亞洲（Nikkei Asia）稍早前報導，其中一個項目是在美國中西部印第安納州的稀土精煉作業，日本三菱綜合材料正在討論投資及參與該項目，內容包括從家電、汽車及工業設備的「廢棄永久磁鐵」中回收利用稀土元素及稀有金屬。

美國 日本 稀土

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