快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

中國新就業型態8400萬人 4部門拋勞動規則指引

中央社／ 上海20日電

中國新就業型態勞動者8400萬人，勞動權益保障備受討論。中國人力資源社會保障部等4部門推出協商指引，建議平台對於新就業型態勞動者在工時、休息、收入抽成等部分合理分配。

中國國家統計局官方資料顯示，截至2024年底，靈活就業人數規模達2.4億人，其中新就業型態勞動者8400萬人。新就業型態勞動者所指為透過網路等平台發展的新型工作模式勞動者，例如外賣騎手、網約車司機等。

中華全國總工會、中國人力資源社會保障部、中國企業聯合會／中國企業家協會、中華全國工商業聯合會20日透過官網發布公告指出，近期聯合印發「平台勞動規則和演算法協商指引（試行）」，期望加強新就業型態勞動者權益保障。

這份指引為平台企業與工會、新就業型態勞動者代表的協商機制提供操作規範，建議聚焦勞動者關注的問題加以協商，包括訂單分配、收入與抽成、工作時長與休息、時間預估與路線規劃、考核與獎懲規定等重要事項。

例如，在時間預估與路線規劃中，應明確「演算法取中」（在演算法設計與應用中平衡效率、公平、商業利益、社會責任）原則、合理設置時間預估模型，根據天氣、道路和交通、物業管理等狀況動態調整服務時限。

這份指引也對平台企業與新就業型態勞動者代表的協商做出規範性指導，包括協商代表的人數限制、組成結構、條件要求、產生方式和過程，以及勞動者代表在協商期間的合理補貼等。

中國靈活就業勞動者的勞動權益保障受到各界關注與討論，中國國務院總理李強在今年政府工作報告中指出，將「出台支持靈活就業人員、新就業型態人員參加職工保險的政策」納為年度施政目標。

平台 演算法

延伸閱讀

勞團控勞檢前十大違法應拉高罰責 勞動部回應了

2025年非典型勞工占比 13年新低

去年非典工作者占比降至6.86% 寫13年來新低

2025年非典型就業人數79.9萬人 占比6.86%創13年最低水準

相關新聞

巴拿馬港口爭議未解 長和：持續與有關方商討港口出售事宜

美國總統川普去年初重返執政以來，反對中國掌控巴拿馬運河，令負責當地港口經營的香港長和集團陷入中美博弈漩渦。長和集團聯合董事總經理陸法蘭（Frank Sixt）今天表示，公司持續與有關方商討港口出售事宜。

涉國安還在調查！TP-Link創辦人趙建軍被曝申請川普金卡

大型路由器製造商TP-Link面臨美國總統川普政府的國安調查之際，知情人士透露，來自中國的TP-Link創辦人趙建軍（Jeffrey Chao）已申請川普金卡計畫（Trump Gold Card）下的快速簽證，試圖加速取得美國永久居留權。TP-Link發聲明證實趙建軍及其妻子正積極申請美國公民身分，但拒絕評論是否申請川普金卡。由於美國商務部認為TP-Link與中國的關係可能危及美國國安，趙建軍是否能獲得100萬美元(約690萬人民幣)的川普金卡，引發關注。

陸第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」出塢 預計年底交付

據新華社，大陸第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」3月20日中午在上海出塢，這意味著該船的船體結構完整，已具備航行能力，全面轉入碼頭調試階段，計劃於今年底完成交付，將在廣州南沙郵輪母港開啟國際航線。

特斯拉擬採購29億美元陸太陽能設備 陸廠證實

特斯拉正尋求向蘇州邁為等大陸供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，涉及數家上市公司。大陸一家太陽能企業證實上述消息，並透露合約規模在吉瓦級。

港故宮盡覽歷代馬丹青 國寶元代「三駿圖」僅展出1個月

今年適逢丙午馬年，香港故宮文化博物館與故宮博物院由20日起至明年3月17日，聯合主辦「天馬凌雲—故宮博物院藏繪畫珍品」展覽，精選逾60位元代至20世紀名家近百件繪畫珍品，分四期展示76件故宮博物院藏畫，包括多達15件國家一級文物，也會展出以擅長畫馬而聞名中外的著名中國畫家徐悲鴻，及受康熙、雍正、乾隆禮遇的宮廷畫家郎世寧的畫作，展現了中國馬畫藝術的成就。

CPO概念股大漲 源杰科技成A股歷史上第8支千元股

A股CPO（共封裝光學）概念20日盤中大幅走高，源杰科技20%漲停，股價突破1100元大關，續創歷史新高，成為A股歷史上第8支千元股。市值逼近人民幣千億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。