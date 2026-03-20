中國新就業型態8400萬人 4部門拋勞動規則指引

中國新就業型態勞動者8400萬人，勞動權益保障備受討論。中國人力資源社會保障部等4部門推出協商指引，建議平台對於新就業型態勞動者在工時、休息、收入抽成等部分合理分配。

中國國家統計局官方資料顯示，截至2024年底，靈活就業人數規模達2.4億人，其中新就業型態勞動者8400萬人。新就業型態勞動者所指為透過網路等平台發展的新型工作模式勞動者，例如外賣騎手、網約車司機等。

中華全國總工會、中國人力資源社會保障部、中國企業聯合會／中國企業家協會、中華全國工商業聯合會20日透過官網發布公告指出，近期聯合印發「平台勞動規則和演算法協商指引（試行）」，期望加強新就業型態勞動者權益保障。

這份指引為平台企業與工會、新就業型態勞動者代表的協商機制提供操作規範，建議聚焦勞動者關注的問題加以協商，包括訂單分配、收入與抽成、工作時長與休息、時間預估與路線規劃、考核與獎懲規定等重要事項。

例如，在時間預估與路線規劃中，應明確「演算法取中」（在演算法設計與應用中平衡效率、公平、商業利益、社會責任）原則、合理設置時間預估模型，根據天氣、道路和交通、物業管理等狀況動態調整服務時限。

這份指引也對平台企業與新就業型態勞動者代表的協商做出規範性指導，包括協商代表的人數限制、組成結構、條件要求、產生方式和過程，以及勞動者代表在協商期間的合理補貼等。

中國靈活就業勞動者的勞動權益保障受到各界關注與討論，中國國務院總理李強在今年政府工作報告中指出，將「出台支持靈活就業人員、新就業型態人員參加職工保險的政策」納為年度施政目標。