巴拿馬港口爭議未解 長和：持續與有關方商討港口出售事宜

美國總統川普去年初重返執政以來，反對中國掌控巴拿馬運河，令負責當地港口經營的香港長和集團陷入中美博弈漩渦。長和集團聯合董事總經理陸法蘭（Frank Sixt）今天表示，公司持續與有關方商討港口出售事宜。

綜合外媒報導，陸法蘭表示，「我們還是按計劃與原本的買方財團，以及來自中國的重大金融戰略投資者就出售港口事宜進行磋商」，長和與PPC將持續與法律顧問不懈努力，透過全國和國際程序尋求所有適用的法律救濟措施，以化解巴拿馬兩個港口合約被當局接管的困境。

對於巴拿馬港口，長和主席李澤鉅表示，地緣政治壓力引發與巴拿馬政府的法律爭議，影響集團在當地貨櫃碼頭業務；而集團與潛在交易對手就可能出售集團的巴拿馬、香港及大陸以外全球港口業務權益的新安排而進行持續磋商亦變得更為複雜。

去年，長和集團同意以230億美元向由美國資產管理巨頭貝萊德牽頭的財團脫售旗下全球23個國家和地區的43個港口，包括位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。此舉引發北京不滿。

巴拿馬最高法院今年1月底裁定，長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）運營巴拿馬運河兩個港口的合約違憲，並接管PPC所運營的兩個港口，將運營權暫交航運巨頭馬士基和地中海航運負責。之後長和公告，PPC已根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷地對巴拿馬啟動仲裁。

兩國隨後展開反制行動，上周，巴拿馬政府呼籲此前宣布暫停運營巴爾博亞港的中遠海運考慮重啟當地貨物航運業務；中國港口則以檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準。

截至去年12月底的2025年度財報，長和淨利潤118億港元，低於分析師預估的217億港元。業績受非現金損失影響較大，全年營收為5073億港元，上年同期為4767億港元。