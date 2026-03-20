CPO概念股大漲 源杰科技成A股歷史上第8支千元股

A股CPO（共封裝光學）概念20日盤中大幅走高，源杰科技20%漲停，股價突破1100元大關，續創歷史新高，成為A股歷史上第8支千元股。市值逼近人民幣千億元。

源杰科技成立於2013年，專注光通訊晶片領域，主要產品包括2.5G、10G、25G及更高速率雷射晶片系列產品等。2025年公司營業總收入人民幣6.01億元，增長138.50%；歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1.91億元，較前一年轉虧為盈。

從股價表現來看，源杰科技2025年4月底起一路走高，截至2026年3月11日收盤，股價已站上每股人民幣900.50元。不到一年的時間漲幅接近10倍。公司並公告，計劃在境外發行上市股份（H股），並申請在香港聯交所主板上市。

消息面上，輝達創辦人黃仁勳近期在輝達GTC大會上展示了全球首款量產的CPO交換器Spectrum X，帶動市場對相關概念股關注升溫。他也提到，未來銅纜延伸、節點內光學擴展（Scale-Up）與節點間光學擴展（Scale-Out）三大技術路線將同步推進，銅纜、光纖及CPO供應鏈皆需持續擴產。

中信建投證券指出，隨著GPU和ASIC的快速升級迭代，算力性能持續提升，同時對於數據傳輸需求也大幅增長。在AI數據中心中，越來越多的客戶傾向於選擇更大帶寬的網絡硬體。帶寬越大，單位Bit傳輸的成本更低、功耗更低及尺寸更小。800G光模塊的高增速已經能夠反映出AI對於帶寬迫切的需求。

該機構預估，2026年，800G光模塊需求預計將保持高速增長態勢，而1.6T的出貨規模也將大幅增長，3.2T光模塊的研發也正式開始布局。

在A股歷史中，累計共有7股曾經或目前股價在人民幣1000元以上，分別為中安科、貴州茅台、雲賽智聯、寒武紀、石頭科技、禾邁股份、愛美客。