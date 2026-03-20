陸LPR連10個月維持不變 分析指進入政策觀察期

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。連續10個月不動。分析指出，業內普遍認為目前進入政策觀察期。

大陸多數企業、個人貸款基於1年期LPR，5年期以上LPR影響房貸。LPR上一次調整是在2025年5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

中國人民銀行黨委18日召開擴大會議，會議提到，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，2025年6月以來LPR報價一直沒有變化，背後的根本原因是受出口持續偏強、以高技術製造業為代表的新質生產力領域較快發展等推動，2025年宏觀經濟頂住外部經貿波動壓力及國內房地產市場調整等影響。

展望後續市場走向，王青指出，中國人民銀行1月先行推出一攬子結構性貨幣政策，強化對科技創新、小微企業等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。2026年一季度大陸出口還會處於偏強狀態，物價水平有望延續溫和回升勢頭，都為目前貨幣政策保持定力提供支撐。

中信證券首席經濟學家明明分析，業內普遍認為目前進入政策觀察期。目前大陸一般貸款加權平均利率運行在歷史低位。在實體經濟融資成本已相對較低，而銀行息差有待修復的環境下，降息的緊迫性並不高，實際操作節奏可能取決於信貸需求修復情況，需關注一季度各項金融數據成色。

明明此前表示，2026年貨幣政策存在「靈活高效運用」降準降息的空間，預計全年或將降息1—2次、降准1次，結構性工具將發揮更大作用。