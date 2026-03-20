快訊

花蓮地牛翻身！上午10時18分瑞穗規模4.6淺層地震 最大震度4級

趕快改道！國1南下大林段火燒車 現場車流持續嚴重回堵

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸LPR連10個月維持不變 分析指進入政策觀察期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。中新社
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。中新社

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。連續10個月不動。分析指出，業內普遍認為目前進入政策觀察期。

大陸多數企業、個人貸款基於1年期LPR，5年期以上LPR影響房貸。LPR上一次調整是在2025年5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

中國人民銀行黨委18日召開擴大會議，會議提到，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，2025年6月以來LPR報價一直沒有變化，背後的根本原因是受出口持續偏強、以高技術製造業為代表的新質生產力領域較快發展等推動，2025年宏觀經濟頂住外部經貿波動壓力及國內房地產市場調整等影響。

展望後續市場走向，王青指出，中國人民銀行1月先行推出一攬子結構性貨幣政策，強化對科技創新、小微企業等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。2026年一季度大陸出口還會處於偏強狀態，物價水平有望延續溫和回升勢頭，都為目前貨幣政策保持定力提供支撐。

中信證券首席經濟學家明明分析，業內普遍認為目前進入政策觀察期。目前大陸一般貸款加權平均利率運行在歷史低位。在實體經濟融資成本已相對較低，而銀行息差有待修復的環境下，降息的緊迫性並不高，實際操作節奏可能取決於信貸需求修復情況，需關注一季度各項金融數據成色。

明明此前表示，2026年貨幣政策存在「靈活高效運用」降準降息的空間，預計全年或將降息1—2次、降准1次，結構性工具將發揮更大作用。

貨幣政策 大陸

延伸閱讀

利率連八凍 央行：貨幣政策調向「偏緊」

一表看六大房產業者解讀央行換屋鬆綁 專家：房市進入無聲淘汰賽

戰事干擾令聯準會採取觀望態度 國泰世華銀展望金融市場發展

聯準會決議利率不變 預測今年僅降息一次

相關新聞

落戶上海 阿斯利康設細胞療法基地

中英關係回暖，英國製藥巨頭阿斯利康（ＡＺ）十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。這不僅代表阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」。

陸包裹湧歐洲 官員：課稅仍難擋

陸製商品近年日益湧入歐洲，歐盟已於去年取消價值低於一百五十歐元（約五千五百元新台幣）進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等大陸電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年七月起，對網購進口商品按品項徵收每類三歐元（約一百一十元新台幣）關稅。不過有官員坦言，相關措施恐仍難遏止大陸商品持續湧入。

陸LPR連10個月維持不變 分析指進入政策觀察期

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今天公布，3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。連續10個月不動。分析指出，業內普遍認為目前進入政策觀察期。

稱平頭哥年化營收規模已達百億 阿里：未來不排除IPO的可能性

阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。阿里巴巴CEO吳泳銘透露，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

陸稀土供應鏈地位強化

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

中東衝突 韓資金流入大陸避險

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸Ａ股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。