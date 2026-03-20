稱平頭哥年化營收規模已達百億 阿里：未來不排除IPO的可能性

阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。阿里巴巴CEO吳泳銘透露，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

第4季財報顯示，阿里巴巴營收人民幣2,848.4億元，年增2%；淨利潤人民幣167.1億元，相較2024年同期的人民幣510.6億元下跌高達67%，主因對即時零售、用戶體驗以及科技的投入較大。

阿里巴巴CEO吳泳銘昨天在電話會上進一步宣佈阿里集團AI戰略的商業目標：五年內，雲和AI商業化年收入將從今年的1000多億元大幅增長至1000億美元，復合年化增長約47%。

阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）也首度出現在阿里財報中。財報顯示，平頭哥自研的GPU晶片已實現規模化量產。吳泳銘透露，截至26年2月，該產品已經累計規模化交付47萬片。在阿里雲的實際業務場景，60%以上的平頭哥晶片服務於外部商業化客戶，已完成規模化外部客戶AI任務適配，支持了400多家企業客戶的AI任務，涵蓋網路、金融服務、自動駕駛等多個產業。

吳泳銘表示，未來3-5年，全球的AI算力都會處於一個非常緊缺的狀態，尤其是在中國市場會更緊缺。看好AI算力需求持續增長的基礎上，具備自研晶片能力的平頭哥對阿里來說是至關重要的，能夠提供更多AI算力給阿里的雲和AI業務，也能讓MaaS業務獲得更高的增長動能。

吳泳銘提到，目前平頭哥年化營收規模已達百億，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

此前，阿里巴巴集團傳出決定支持平頭哥獨立上市，業界分析，若平頭哥的上市規劃啟動，也要拓展外部銷售市場，同時與母公司阿里巴巴確立更清晰的關聯交易定價機制，讓外界得以評估平頭哥獨立盈利能力。平頭哥的上市也將展現阿里在底層晶片領域的實力。