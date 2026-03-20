快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

稱平頭哥年化營收規模已達百億 阿里：未來不排除IPO的可能性

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。（平頭哥半導體官網）
阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。（平頭哥半導體官網）

阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。阿里巴巴CEO吳泳銘透露，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

第4季財報顯示，阿里巴巴營收人民幣2,848.4億元，年增2%；淨利潤人民幣167.1億元，相較2024年同期的人民幣510.6億元下跌高達67%，主因對即時零售、用戶體驗以及科技的投入較大。

阿里巴巴CEO吳泳銘昨天在電話會上進一步宣佈阿里集團AI戰略的商業目標：五年內，雲和AI商業化年收入將從今年的1000多億元大幅增長至1000億美元，復合年化增長約47%。

阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）也首度出現在阿里財報中。財報顯示，平頭哥自研的GPU晶片已實現規模化量產。吳泳銘透露，截至26年2月，該產品已經累計規模化交付47萬片。在阿里雲的實際業務場景，60%以上的平頭哥晶片服務於外部商業化客戶，已完成規模化外部客戶AI任務適配，支持了400多家企業客戶的AI任務，涵蓋網路、金融服務、自動駕駛等多個產業。

吳泳銘表示，未來3-5年，全球的AI算力都會處於一個非常緊缺的狀態，尤其是在中國市場會更緊缺。看好AI算力需求持續增長的基礎上，具備自研晶片能力的平頭哥對阿里來說是至關重要的，能夠提供更多AI算力給阿里的雲和AI業務，也能讓MaaS業務獲得更高的增長動能。

吳泳銘提到，目前平頭哥年化營收規模已達百億，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

此前，阿里巴巴集團傳出決定支持平頭哥獨立上市，業界分析，若平頭哥的上市規劃啟動，也要拓展外部銷售市場，同時與母公司阿里巴巴確立更清晰的關聯交易定價機制，讓外界得以評估平頭哥獨立盈利能力。平頭哥的上市也將展現阿里在底層晶片領域的實力。

阿里 自動駕駛 阿里巴巴

延伸閱讀

阿里巴巴上季淨利暴跌67% 投資即時零售、用戶體驗及科技支出大

阿里最新財報營收、淨利潤均未達預期 美股盤前下跌5%

相關新聞

落戶上海 阿斯利康設細胞療法基地

中英關係回暖，英國製藥巨頭阿斯利康（ＡＺ）十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。這不僅代表阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」。

陸包裹湧歐洲 官員：課稅仍難擋

陸製商品近年日益湧入歐洲，歐盟已於去年取消價值低於一百五十歐元（約五千五百元新台幣）進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等大陸電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年七月起，對網購進口商品按品項徵收每類三歐元（約一百一十元新台幣）關稅。不過有官員坦言，相關措施恐仍難遏止大陸商品持續湧入。

稱平頭哥年化營收規模已達百億 阿里：未來不排除IPO的可能性

阿里巴巴昨日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）首度出現在阿里財報中。阿里巴巴CEO吳泳銘透露，未來平頭哥不排除IPO的可能性。

陸稀土供應鏈地位強化

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

中東衝突 韓資金流入大陸避險

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸Ａ股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

賽諾菲中國創新與運營中心 成都啟用

跨國生物製藥企業賽諾菲十九日宣布，其中國創新與運營中心（以下簡稱中心）在成都正式啟用。該中心是賽諾菲在華設立的首個此類機構，定位為整合性運營中樞，將研發、數字化、製造和供應鏈服務、商業賦能等多個運營板塊集於一體，通過標準化流程提升效率、支撐創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。