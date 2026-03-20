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中東衝突 韓資金流入大陸避險

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸Ａ股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

業內人士表示，大陸資產在地緣衝突加劇、ＡＩ加速迭代的背景下，憑藉產業鏈完整、戰略資源可控等優勢，吸引境外避險資金流入，未來大陸資產的「安全溢價」將逐步顯現。此外，中長期來看，相較於以服務業為主、易受ＡＩ技術衝擊的其他市場，大陸市場中以工廠、基建、能源、裝備為代表的實體資產具備「不可編碼化」的獨特韌性，中長期配置價值更為突出。

財聯社報導，Ａ股市場中，在三月二日至十八日，南韓投資者淨買入金額前二十名標的的合計淨買入金額達一九一五萬美元。其中，淨買入金額的第一名是三一重工，淨買入金額是五○一萬美元；第二名是贛鋒鋰業，淨買入金額是二百五十二萬美元；第三名是光迅科技，淨買入金額是一百五十萬美元。

三一重工是全球領先的工程機械製造企業，贛鋒鋰業是全球領先的鋰化合物及金屬鋰生產商，光迅科技則是光電子器件及子系統領域的核心企業。南韓資金買入這些公司，體現出對大陸實體經濟和高階製造業的認可。

港股市場方面，南韓投資者在三月二日至十八日之間淨買入金額前二十名標的的合計淨買入金額達五三六九萬美元。其中，淨買入金額的第一名是Global X中國電動車ＥＴＦ，淨買入金額是一九七五萬美元；第二名是中國能源建設，淨買入金額是五百五十三萬美元；第三名是迅策科技，淨買入金額是二百五十四萬美元。

具體來看，Global X中國電動車ＥＴＦ是跟蹤中國新能源汽車產業鏈的被動型基金，中國能源建設是電力工程與基建央企，具備穩健和高股息屬性，迅策科技則聚焦金融科技與人工智慧解決方案。

南韓 大陸

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