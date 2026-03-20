陸包裹湧歐洲 官員：課稅仍難擋

陸製商品近年日益湧入歐洲，歐盟已於去年取消價值低於一百五十歐元（約五千五百元新台幣）進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等大陸電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年七月起，對網購進口商品按品項徵收每類三歐元（約一百一十元新台幣）關稅。不過有官員坦言，相關措施恐仍難遏止大陸商品持續湧入。

英國《金融時報》十八日報導，歐盟執委會數據顯示，二○二五年有五十八億件低價包裹進入歐盟，較二○二二年增加逾四倍，較二○二四年成長百分之二十，其中約九成來自大陸。隨著Shein與Temu等電商平台快速擴張，大量包裹湧入歐洲，也使海關監管壓力大增。

比利時海關最高官員范德瓦倫表示，取消一百五十歐元以下商品免稅規定對減少低價包裹數量的影響有限。他指出，儘管新制可簡化程序，但價格漲幅不大，難以改變商品流入趨勢。

報導指出，自今年七月一日起，歐盟將對網購進口商品按品項徵收每類三歐元關稅，十一月起另加收每件包裹二歐元處理費，以提升與歐洲本地產品的競爭公平性。

范德瓦倫表示，美國去年取消八百美元（約二點五萬元新台幣）的免稅門檻後，部分大陸商品轉向歐洲市場，也是包裹數量增加的原因之一。

比利時因擁有列日機場大型貨運樞紐，成為歐盟最大包裹入口，去年約十四億件，占總量近四分之一。當地海關每日需處理約三百八十萬件申報，但實際查驗比率不到百分之一，抽查中近三分之一商品存在安全或申報問題。

大陸製商品被許多消費者認為物美價廉，即便關稅增加仍比本地商品便宜，這才是陸製商品持續獲消費者買單主因。