聽新聞
0:00 / 0:00

陸稀土供應鏈地位強化

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。圖為稀土。（美聯社）
大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。圖為稀土。（美聯社）

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

財聯社報導，這次新礦產的發現，是大陸新一輪找礦突破策略行動的另一個重要成果。這些固體礦產的探明，不僅豐富了大陸的資源儲備，也為相關產業鏈的穩定供應提供了堅實的物質保障，具有極高的戰略價值。

「十四五」（二○二○年至二○二五年）時期，大陸新一輪找礦突破戰略行動交出亮眼成績單，新發現十個億噸級油田、十九個大型氣田，鈾、銅、金、鋰、鉀鹽等關鍵礦產資源量大幅增長，西藏超億噸級銅礦、山東萊州西嶺超大型金礦，以及四川雅江發現的亞洲最大單體鋰礦等一批世界級資源基地相繼浮出水面，這些成果代表大陸在能源與戰略金屬的自給自足能力上邁上了新階梯。

這次發現的稀土、螢石、重晶石和銻，在現代工業體系中占據核心地位。稀土被譽為「工業維生素」，是高科技產業不可或缺的元素，而螢石和重晶石則是化學與能源開採的重要基礎材料。

同時，在軍工製造、尖端工業以及半導體領域，這四種材料發揮著不可取代的作用。它們是製造精密設備、高性能半導體裝置以及先進武器系統的關鍵原料，直接關係到國家產業的安全與全球競爭力。

戰略 稀土 關鍵礦產

延伸閱讀

黃金版圖再擴張？山東立軍令狀：一年找金礦20至50噸

陸召開新能源汽車企業座談 要求加快補齊汽車晶片等短板

因應台海和美中局勢！村田打造雙軌供應鏈 僅剩稀土待切割

中美AI探礦 爭奪非洲地下寶藏

相關新聞

落戶上海 阿斯利康設細胞療法基地

中英關係回暖，英國製藥巨頭阿斯利康（ＡＺ）十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。這不僅代表阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」。

陸包裹湧歐洲 官員：課稅仍難擋

陸製商品近年日益湧入歐洲，歐盟已於去年取消價值低於一百五十歐元（約五千五百元新台幣）進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等大陸電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年七月起，對網購進口商品按品項徵收每類三歐元（約一百一十元新台幣）關稅。不過有官員坦言，相關措施恐仍難遏止大陸商品持續湧入。

陸稀土供應鏈地位強化

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

中東衝突 韓資金流入大陸避險

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸Ａ股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

賽諾菲中國創新與運營中心 成都啟用

跨國生物製藥企業賽諾菲十九日宣布，其中國創新與運營中心（以下簡稱中心）在成都正式啟用。該中心是賽諾菲在華設立的首個此類機構，定位為整合性運營中樞，將研發、數字化、製造和供應鏈服務、商業賦能等多個運營板塊集於一體，通過標準化流程提升效率、支撐創新。

黃金版圖再擴張？山東立軍令狀：一年找金礦20至50噸

膠東金礦找礦突破專項行動日前在山東萊州啟動，山東省地礦局立下一份軍令狀，目標是力爭用一年時間，在膠東地區新增黃金金礦儲量20-50噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。