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賽諾菲中國創新與運營中心 成都啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

跨國生物製藥企業賽諾菲十九日宣布，其中國創新與運營中心（以下簡稱中心）在成都正式啟用。該中心是賽諾菲在華設立的首個此類機構，定位為整合性運營中樞，將研發、數字化、製造和供應鏈服務、商業賦能等多個運營板塊集於一體，通過標準化流程提升效率、支撐創新。

中新社報導，賽諾菲全球執行副總裁兼業務運營負責人馬德琳·羅奇受訪時表示，「中國的創新政策讓我們能夠以前所未有的敏捷性和速度，構建滿足市場需求的運營能力」。他說，隨著業務不斷發展，賽諾菲期待中國政府在培育本土創新生態系統方面繼續提供支持。

報導指，成都成熟的生物醫藥產業生態是吸引賽諾菲投資的主要原因。馬德琳認為，成都擁有充滿活力的創新氛圍和獨特的西部戰略地位，是中國西部發展最快的生命科學產業集群之一。成都的人才儲備非常出色，這裡的年輕人充滿抱負、視野開闊、專業扎實，兼具全球化視野與本土洞察力。

他說，人才優勢同樣是賽諾菲選擇布局成都的考量。中心現已匯聚一百七十餘名精通ＡＩ、數據分析、生命科學及運營的複合型人才，並計畫到二○二六年底將高價值專業崗位擴充至約六百個。 　　

賽諾菲自一九八二年進入中國到建立完整研產銷布局，再到如今將運營體系深度融入全球網絡，目前賽諾菲在中國設有三家生產基地和四大研發基地，業務覆蓋製藥和疫苗領域，其全球百分之九十以上的同步開發項目均有中國團隊參與。

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