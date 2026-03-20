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落戶上海 阿斯利康設細胞療法基地

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
英國製藥巨頭阿斯利康十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。圖／阿斯利康官微
英國製藥巨頭阿斯利康十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。圖／阿斯利康官微

中英關係回暖，英國製藥巨頭阿斯利康（ＡＺ）十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。這不僅代表阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」。

同一天，阿斯利康還與上海市科學技術委員會、格拉斯哥大學、倫敦國王學院及匯豐銀行簽署多方合作諒解備忘錄，共同啟動「上海—英國生命科學創新生態合作計畫」。從中英頂尖科研機構的牽手到跨境金融的加持，一個橫跨歐亞的生命科學創新閉環正在浮現。

二十一世紀經濟報導，阿斯利康在二○二六年初宣布的一百五十億美元在大陸投資計畫中，明確將細胞治療等新技術作為重點。此次上海布局是該戰略的具體執行，向市場釋放明確信號。

一方面，在全球地緣政治不確定性增加的背景下，阿斯利康仍選擇在大陸系統性加碼高壁壘、長周期的前沿技術，代表對大陸市場的長期看好；另一方面，大陸正從過去「低成本製造+巨大市場」角色，轉變為全球創新網路中，不可或缺的「源頭創新+高階製造」基地。

報導指，次投資的核心，在於阿斯利康布局的完整性與戰略性。根據披露的規畫，阿斯利康將在上海自貿區臨港新片區建設專門的細胞療法商業化生產供應基地，用於在大陸及其他亞洲市場商業化生產及供應自體ＣＡＲ-Ｔ細胞療法。

公司還將在上海張江高科技園區建立阿斯利康亙喜細胞療法創新中心，覆蓋早期研究、病毒載體與質粒開發、分析檢測、臨床生產及註冊支援。

這一布局的邏輯清晰可見，透過二○二四年收購亙喜生物，阿斯利康獲得了ＣＧＴ賽道更多的競爭優勢；而此次在上海臨港和張江的雙子星布局，則是將這一技術資產轉化為規模化、產業化能力的關鍵一躍。

有券商分析師認為，這不僅是阿斯利康在大陸的一次投資，更是全球細胞療法版圖的重構。過去跨國藥企在大陸做細胞治療，更多是引進全球藥物做臨床，或者透過License-in引進大陸本土的創新權益。但像這樣把從研發、質粒製備到商業化生產的全鏈條都放在大陸，前所未有。

地緣政治 上海自貿區 大陸

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