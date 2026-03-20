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阿里巴巴上季淨利暴跌67% 投資即時零售、用戶體驗及科技支出大

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴。路透
阿里巴巴。路透

阿里巴巴昨（19）日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），營收人民幣2,848.4億元，年增2%；淨利潤人民幣167.1億元，相較2024年同期的人民幣510.6億元下跌高達67%，主因對即時零售、用戶體驗以及科技的投入較大。

由於營收、淨利潤均未達預期，阿里巴巴美股早盤下跌6%。

阿里財報顯示，阿里的C端旗艦AI應用千問App自2月6日啟動春節推廣以來，用戶活躍度顯著提升。截至2月底，近1.4億用戶通過千問App的智慧體功能首次體驗AI購物，涵蓋餐飲、日用品、票務服務及旅行預訂等多個領域。2月千問C端應用月活躍用戶數超過3億。

阿里巴巴CEO在財報分析師電話會上表示，阿里雲截至2月底的外部商業化收入正式突破人民幣1,000億元，阿里集團AI戰略的商業目標也非常明確，未來五年，包含MaaS在內的雲和AI商業化收入突破1,000億美元。

吳泳銘指出，阿里已形成從AI到應用的完整全棧AI能力，並加速推進MaaS平台建設。

財報 阿里 營收

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