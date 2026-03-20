陸航空業調漲燃油附加費

中東衝突導致油價飆升，大陸航空公司的成本壓力加速向票價端傳導，多家航空公司接連公告上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上。但專家預估，航空公司難以完全將成本上漲傳導至消費者，部分壓力仍需自行消化。

界面新聞報導，中國民航大學航空經濟與產業發展研究所所長李曉津指出，燃油成本通常佔航空公司總成本的30%-40%，是最大必要性開銷。油價每上漲1%，全行業月度成本可能增加人民幣數億元至十幾億元。

南方航空發布的通知顯示，受國際燃油價格調整影響，將分批調整國際航班燃油附加費，中國到東南亞上調人民幣100元，到阿拉伯聯合大公國上調人民幣150元，中國到美國經濟艙上調人民幣250元。春秋、吉祥、東航航空也已陸續上調國際航班燃油附加費，最高上調幅度翻倍。

民航專家、廣外南國商學院教授郭佳分析，燃油附加費雖可按機制調整，但機票成交價格仍取決於供需結構。