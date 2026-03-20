小米新電動車 102萬起跳

小米汽車昨（19）日發表新一代電動轎車SU7，Pro版續航902公里，Max版零百加速3.08秒，標準版起售價人民幣21.99萬元（約新台幣102萬元），較之前公布的預售價22.99萬元下降人民幣1萬元（約新台幣4.65萬元）。小米董事長雷軍表示，成本上升有巨大壓力，但要對車主表達誠意。

據小米汽車微博，小米春季新品發表會昨晚7時舉行，包括比亞迪董事長王傳福、理想汽車CEO李想、小鵬汽車董事長何小鵬、北汽集團董事長張建勇等眾多車企高層悉數到場，宇樹科技董事長王興興亦攜機器人現身助陣。新一代SU7代言人明星舒淇及大陸運動員蘇炳添也出席。

雷軍說，新一代SU7標準版定價人民幣21.99萬元，Pro版24.99萬元，Max版30.39萬元，均較第一代漲人民幣4,000元（約新台幣1.8萬元）。他坦言，對於此次定價，「實話實說，這個價格對我們有巨大的壓力，內存（記憶體）價格狂漲，因為我們的智能配置特別的高，再加上各種材料漲價的情況下，21.99萬元是想跟所有的車主朋友們表達足夠的誠意。」

至於動力，全系搭載V6s Plus超級電機，Max版零百加速3.08秒，最高時速265公里；續航方面，Pro版CLTC續航902公里，Max版835公里，標準版720公里；全系支持碳化矽高壓快充，Max版10%-80%充電12分鐘。雷軍指出，新車效率提升1.5%，續航與能耗表現改善。