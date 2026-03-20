大陸機器人租金大跳水 日租行情一年來下滑70%

大陸人形機器人登上今年央視春晚演出，也帶火了線下機器人租賃市場。伴隨參與者的增加，機器人租賃價格也從2025年初人民幣1萬至2萬元的日租金高峰，降至人民幣3,000-5,000元區間價位，短短一年降幅高達70%。

業內稱價格回調表現市場正回歸健康，要談價格戰為時尚早，因為具身智能要走向現實，可能依然需要租賃這樣的「過渡市場」。

數據顯示，2025年大陸全國機器人租賃市場規模超過人民幣10億元，深圳作為產業核心區占到全國市場規模的30%，預計2026年全國市場規模將突破人民幣100億元（約新台幣465億元），年增速900%，成為新質生產力背景下增長最快的新興賽道之一。

宇樹科技等品牌的人形機器人因首次亮相央視春晚表演扭秧歌等動作，引發租賃熱潮。當時大陸多家媒體報導‌日租金普遍在人民幣1萬元以上‌，部分平台報價高達‌1.6萬元甚至2萬元。

深圳特區報報導，深圳市人工智能產業協會執行會長范叢明表示，在今年春節期間（初一至初七），「擎天租」平台訂單較上期增長近70%；京東自營機器人租賃業務數據則顯示，今年1月租賃量月增100%，熱門機型訂單已排至3月中旬。機器人租賃企業大增，2025年全國新增約1,500家，年增48.1%。

不過，近日機器人租賃價格下滑，界面新聞報導，在機器人租賃平台「擎天租」上，以生日場景模式打包服務為例，智元靈犀X2加上服裝道具，日租金為人民幣999元，包含全程服務。春晚同款宇樹U1人形機器人在京東平台日租金為人民幣1,396元，包含上門工程師服務。

范叢明表示，隨著機器人逐步進入量產階段、各類專業租賃平台的興起，租賃場景也從商用場景逐步走向日常生活。目前，生日派對、家庭聚會等個性化租賃訂單約占到總量的10%，占比快速提升。

擎天租CSO王明峰認為，早期機器人一天能租到3萬元，是由於信息不對稱導致的，如今行業價格回調屬於市場健康體現。隨著越來越多設備進場和應用門檻的降低，行業正在不斷教育市場並創造新需求，此時探討行業淡旺季或價格戰為時尚早。

每日經濟新聞報導，艾媒諮詢CEO張毅表示，人形機器人面臨的挑戰之一就是機器折舊快，折舊率年均20%-30%，維修成本高。而依賴高頻使用來攤平成本的租賃商而言，這無疑是一個新的壓力點。