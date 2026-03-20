快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸機器人租金大跳水 日租行情一年來下滑70%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸機器人租賃價格，短短一年降幅高達70%。 （中新社）
大陸機器人租賃價格，短短一年降幅高達70%。 （中新社）

大陸人形機器人登上今年央視春晚演出，也帶火了線下機器人租賃市場。伴隨參與者的增加，機器人租賃價格也從2025年初人民幣1萬至2萬元的日租金高峰，降至人民幣3,000-5,000元區間價位，短短一年降幅高達70%。

業內稱價格回調表現市場正回歸健康，要談價格戰為時尚早，因為具身智能要走向現實，可能依然需要租賃這樣的「過渡市場」。

數據顯示，2025年大陸全國機器人租賃市場規模超過人民幣10億元，深圳作為產業核心區占到全國市場規模的30%，預計2026年全國市場規模將突破人民幣100億元（約新台幣465億元），年增速900%，成為新質生產力背景下增長最快的新興賽道之一。

宇樹科技等品牌的人形機器人因首次亮相央視春晚表演扭秧歌等動作，引發租賃熱潮。當時大陸多家媒體報導‌日租金普遍在人民幣1萬元以上‌，部分平台報價高達‌1.6萬元甚至2萬元。

深圳特區報報導，深圳市人工智能產業協會執行會長范叢明表示，在今年春節期間（初一至初七），「擎天租」平台訂單較上期增長近70%；京東自營機器人租賃業務數據則顯示，今年1月租賃量月增100%，熱門機型訂單已排至3月中旬。機器人租賃企業大增，2025年全國新增約1,500家，年增48.1%。

不過，近日機器人租賃價格下滑，界面新聞報導，在機器人租賃平台「擎天租」上，以生日場景模式打包服務為例，智元靈犀X2加上服裝道具，日租金為人民幣999元，包含全程服務。春晚同款宇樹U1人形機器人在京東平台日租金為人民幣1,396元，包含上門工程師服務。

范叢明表示，隨著機器人逐步進入量產階段、各類專業租賃平台的興起，租賃場景也從商用場景逐步走向日常生活。目前，生日派對、家庭聚會等個性化租賃訂單約占到總量的10%，占比快速提升。

擎天租CSO王明峰認為，早期機器人一天能租到3萬元，是由於信息不對稱導致的，如今行業價格回調屬於市場健康體現。隨著越來越多設備進場和應用門檻的降低，行業正在不斷教育市場並創造新需求，此時探討行業淡旺季或價格戰為時尚早。

每日經濟新聞報導，艾媒諮詢CEO張毅表示，人形機器人面臨的挑戰之一就是機器折舊快，折舊率年均20%-30%，維修成本高。而依賴高頻使用來攤平成本的租賃商而言，這無疑是一個新的壓力點。

租金 央視 大陸

延伸閱讀

陸瘋「養龍蝦」 AI算力漲價 阿里雲、百度雲相關產品最高調漲逾三成

陸內容平台強攻AI漫劇

2025年租賃業績 連續兩年衰退

陸國內航線便宜機票不再？油價波動或致機票漲價

相關新聞

落戶上海 阿斯利康設細胞療法基地

中英關係回暖，英國製藥巨頭阿斯利康（ＡＺ）十九日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。這不僅代表阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」。

陸包裹湧歐洲 官員：課稅仍難擋

陸製商品近年日益湧入歐洲，歐盟已於去年取消價值低於一百五十歐元（約五千五百元新台幣）進口包裹的關稅豁免，並研擬加徵費用，以遏止Temu、Shein等大陸電商平台商品大量輸入。另外，歐盟也計畫自今年七月起，對網購進口商品按品項徵收每類三歐元（約一百一十元新台幣）關稅。不過有官員坦言，相關措施恐仍難遏止大陸商品持續湧入。

陸稀土供應鏈地位強化

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

中東衝突 韓資金流入大陸避險

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸Ａ股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

賽諾菲中國創新與運營中心 成都啟用

跨國生物製藥企業賽諾菲十九日宣布，其中國創新與運營中心（以下簡稱中心）在成都正式啟用。該中心是賽諾菲在華設立的首個此類機構，定位為整合性運營中樞，將研發、數字化、製造和供應鏈服務、商業賦能等多個運營板塊集於一體，通過標準化流程提升效率、支撐創新。

大陸機器人租金大跳水 日租行情一年來下滑70%

大陸人形機器人登上今年央視春晚演出，也帶火了線下機器人租賃市場。伴隨參與者的增加，機器人租賃價格也從2025年初人民幣1萬至2萬元的日租金高峰，降至人民幣3,000-5,000元區間價位，短短一年降幅高達70%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。