快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊大陸經濟 陸學者示警：恐成這類企業「最後一根稻草」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國宏觀經濟論壇（CMF）3月19日舉行CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第117期），多位大陸學者專家一起分析中東戰局對大陸能源安全、經濟的影響。（圖／截自經濟觀察報直播）
中國宏觀經濟論壇（CMF）3月19日舉行CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第117期），多位大陸學者專家一起分析中東戰局對大陸能源安全、經濟的影響。（圖／截自經濟觀察報直播）

中東地緣衝突引發各國能源問題，大陸方面的情況也受到關注。而大陸資深經濟學者楊瑞龍強調，不能小視石油價格變化對處在中下游的、競爭性的大部分是製造業企業、而且大部分是民營企業的影響。他認為大陸政府應推出具體政策幫扶處於困境中的中小型的實體企業，特別是「專精特新」一類企業。

中國宏觀經濟論壇（CMF）3月19日舉行CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第117期），聚焦「中東地緣衝突、能源安全與綠色轉型」，邀請多位大陸政界、學界、企業界經濟學家展開研討。

中國人民大學國家一級教授、經濟研究所聯席所長楊瑞龍表示，他認為美以和伊朗的戰爭所引發的能源價格的上漲，對大陸的影響，實際要大於上兩次的海灣戰爭。因為第一次海灣戰爭1990年時大陸原油對外依存度也就是10%左右。第二次海灣戰爭2003年對外依存度約30%左右，而這一次中東戰爭，大陸原油的對外依存度已經高達72%，而且其中70%依賴於中東石油，大部分要通過荷莫茲海峽，「所以我們還是不能小視」。

他指出，這一次能源價格上漲對大陸經濟影響不是同質的，而是異質的。從短期來看，能源價格的上漲對處於上游的、壟斷性企業的影響相對比較小，因為它有定價權、成本轉嫁能力比較強，傳導能力也比較強；對處在中下游的競爭性企業，它的需求彈性比較大、是價格接受者、成本轉嫁能力比較弱，儘管也許傳導到下游時，價格上漲幅度並沒有想像那麼大，但由於整個大陸目前處在經濟的下行、在底部徘徊，需求比較低迷，本來利潤就非常微薄了，（能源價格上漲）「很有可能是壓死駱駝的最後一根稻草」。

楊瑞龍強調，不能小視石油價格變化對處在中下游的、競爭性的大部分是製造業企業、而且大部分是民營企業的影響。特別是前段時間在討論內捲競爭問題，內捲競爭的領域絕大部分是在中下游的產品，這次能源價格的上漲可能會加劇內捲競爭，因為它沒有價格傳遞機制，所以競爭可能對中小型的製造業企業更加不可承受。

他表示，相信未來石油價格還有進一步上漲的空間，大陸政府需要有一些中長期的政策，包括能源轉型等等，但有時候遠水救不了近渴，所以要加大短中期政策力度，要關注那些處在中下游的製造業的民營企業。他建議要加大宏觀經濟政策的刺激力度，特別是貨幣政策、財政政策傳導機制、政策效率問題，同時應該進一步優化結構性的政策，來幫扶處於困境的中小型實體企業，特別是「專精特新」企業，此外他並認為要「限制壟斷、保護競爭」，特別是限制上游壟斷企業對下游企業的成本轉讓等。

大陸 製造業 中東情勢 能源危機

延伸閱讀

越南祭緊急措施降油價 戰事持續恐下修經濟成長

中東局勢帶來能源挑戰？陸學者：相信中國大陸會在保證能源安全做出努力

中東戰火影響整體經濟 南韓學者示警更危險「二次衝擊」

陸學者以3理由駁「荷莫茲海峽焦慮」 稱陸儲備石油可用逾90天

相關新聞

學者：台灣「矽盾」產生質變 台美共享利益浮現

全球晶片市場面臨通膨壓力，高端AI晶片需求推升價格，同時中美科技角力持續影響供應鏈布局。台灣經濟研究院研究員兼產經資料庫總監劉佩真19日指出，台廠赴美投資下矽盾優勢縮小，晶片價格因AI需求、摩爾定律與地緣政治上升，需求面臨不確定性，台灣需關注技術外流及中美政策變化，謹慎布局。

中東局勢動盪 傳鉅額中東資本湧入香港

據香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士訊息指出，中東局勢動盪後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精準統計和核查。顯示受中東局勢動蕩影響，全球資金的避險需求持續升溫。

物價指數增長仍偏低…陸學者：不是通縮！大陸或進入「無通膨增長」

近期有聲音認為，大陸經濟關鍵問題在於物價，上海社會科學院經濟研究所副所長詹宇波回應本報提問表示，通常經濟增長、需求增加，物價會上漲。但現在其實在中國大陸看到奇特現象，大陸已經進入到後工業時代，他現在稱之為「無通膨的增長」（non-inflationary sustained growth），並不能夠完全用消極的負面的眼光去看待，裡面後面的因素非常多。

續衝刺全固態電池 奇瑞汽車預計全固態電池2027年上車驗證

大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證；此外，億緯鋰能「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池在位於成都經開區（龍泉驛區）的億緯鋰能成都基地下線。顯示陸企在全固態電池上全力衝刺。

中國大陸以外唯一供應商！澳稀土公司宣布投產關鍵軍用稀土

澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業，也顯示萊納斯重稀土產品線的進一步擴展，並鞏固作為替代中國供應商的地位。

中東戰火衝擊大陸經濟 陸學者示警：恐成這類企業「最後一根稻草」

中東地緣衝突引發各國能源問題，大陸方面的情況也受到關注。而大陸資深經濟學者楊瑞龍強調，不能小視石油價格變化對處在中下游的、競爭性的大部分是製造業企業、而且大部分是民營企業的影響。他認為大陸政府應推出具體政策幫扶處於困境中的中小型的實體企業，特別是「專精特新」一類企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。