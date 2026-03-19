中東戰火衝擊大陸經濟 陸學者示警：恐成這類企業「最後一根稻草」

中東地緣衝突引發各國能源問題，大陸方面的情況也受到關注。而大陸資深經濟學者楊瑞龍強調，不能小視石油價格變化對處在中下游的、競爭性的大部分是製造業企業、而且大部分是民營企業的影響。他認為大陸政府應推出具體政策幫扶處於困境中的中小型的實體企業，特別是「專精特新」一類企業。

中國宏觀經濟論壇（CMF）3月19日舉行CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第117期），聚焦「中東地緣衝突、能源安全與綠色轉型」，邀請多位大陸政界、學界、企業界經濟學家展開研討。

中國人民大學國家一級教授、經濟研究所聯席所長楊瑞龍表示，他認為美以和伊朗的戰爭所引發的能源價格的上漲，對大陸的影響，實際要大於上兩次的海灣戰爭。因為第一次海灣戰爭1990年時大陸原油對外依存度也就是10%左右。第二次海灣戰爭2003年對外依存度約30%左右，而這一次中東戰爭，大陸原油的對外依存度已經高達72%，而且其中70%依賴於中東石油，大部分要通過荷莫茲海峽，「所以我們還是不能小視」。

他指出，這一次能源價格上漲對大陸經濟影響不是同質的，而是異質的。從短期來看，能源價格的上漲對處於上游的、壟斷性企業的影響相對比較小，因為它有定價權、成本轉嫁能力比較強，傳導能力也比較強；對處在中下游的競爭性企業，它的需求彈性比較大、是價格接受者、成本轉嫁能力比較弱，儘管也許傳導到下游時，價格上漲幅度並沒有想像那麼大，但由於整個大陸目前處在經濟的下行、在底部徘徊，需求比較低迷，本來利潤就非常微薄了，（能源價格上漲）「很有可能是壓死駱駝的最後一根稻草」。

楊瑞龍強調，不能小視石油價格變化對處在中下游的、競爭性的大部分是製造業企業、而且大部分是民營企業的影響。特別是前段時間在討論內捲競爭問題，內捲競爭的領域絕大部分是在中下游的產品，這次能源價格的上漲可能會加劇內捲競爭，因為它沒有價格傳遞機制，所以競爭可能對中小型的製造業企業更加不可承受。

他表示，相信未來石油價格還有進一步上漲的空間，大陸政府需要有一些中長期的政策，包括能源轉型等等，但有時候遠水救不了近渴，所以要加大短中期政策力度，要關注那些處在中下游的製造業的民營企業。他建議要加大宏觀經濟政策的刺激力度，特別是貨幣政策、財政政策傳導機制、政策效率問題，同時應該進一步優化結構性的政策，來幫扶處於困境的中小型實體企業，特別是「專精特新」企業，此外他並認為要「限制壟斷、保護競爭」，特別是限制上游壟斷企業對下游企業的成本轉讓等。