學者：台灣「矽盾」產生質變 台美共享利益浮現

全球晶片市場面臨通膨壓力，高端AI晶片需求推升價格，同時中美科技角力持續影響供應鏈布局。台灣經濟研究院研究員兼產經資料庫總監劉佩真19日指出，台廠赴美投資下矽盾優勢縮小，晶片價格因AI需求、摩爾定律與地緣政治上升，需求面臨不確定性，台灣需關注技術外流及中美政策變化，謹慎布局。

政大台灣安全研究中心19日舉行「台美關係、經貿協議、軍購國防、台積電與川習會」時事論壇。劉佩真指出，我國赴美投資總額需達2,500億美元，其中1,000億美元可能由台積電承擔，其餘1,500億美元難由單一企業負擔。她估，台積電或再投資1,000億美元，新設4至5座晶圓廠，其餘500億美元由材料、設備與測試業者分擔。

劉佩真指，赴美投資可能增加台廠成本負擔。以晶圓廠為例，美國建廠成本高於台灣，毛利率約10%，而台灣廠可達60%。而美國商務部希望未來晶片產能有40%設置在當地，她認為，台灣「矽盾」的量變恐引起質變，因此人才與技術外流風險也須注意。過去台灣先進製程晶片九成以上在台生產，享有絕對優勢；未來將與美國共同分享利益，她提醒，最先進研發中心一定要設在台灣，且要確保與美國製程保持一定距離的時間差。

劉佩真分析，全球晶片市場已出現通膨。AI快速發展推升高端晶片需求，先進製程晶片價格上漲，傳統晶片供給減少亦帶動價格上升。摩爾定律接近極限，研發成本增加，部分成本需轉嫁至客戶；赴美投資及中東戰爭推升能源與原物料價格，也形成多重成本因素。

就中美互動，劉佩真指，美方原擬AI晶片出口許可制度，但因可能影響全球供應鏈暫時撤回。對中國市場，部分AI晶片出口原受限制，經協商採折衷方案，允許有限度輸出，兼顧中國對自主晶片發展與數據主權考量，也符合美方國家與經濟利益，短期對輝達及台灣供應鏈有利。

劉佩真指，今年中美將舉行四次川習會，討論科技與半導體議題，包括AI晶片及稀土等。AI晶片需求強烈，雙方在有限度下達成出口協議，但部分議題仍存在爭議，未來仍會是市場焦點。

同時，她預測，今年中美互動將呈現「邊走邊談、邊打邊談」態勢。先前美方曾研擬AI晶片許可制度，但因可能影響全球供應鏈而暫時撤回。近期中美在AI晶片政策上釋出部分善意，出口與進口安排採折衷方式，短期對產業鏈偏向正面，但科技競爭與相關議題仍將持續受到關注。

另，台灣安全研究中心主任劉復國就美中台關係指出，若中美形成G2格局，台灣的戰略空間將受到壓縮。他觀察，加拿大總理卡尼訪陸後推動「中型國家外交」，試圖在美中之外整合日本、南韓、澳洲等，維護自身利益，而非完全切割美國。他認為，台灣可借鑑中型國家概念，雖難以官方身分參與，但可透過企業與科技交流參與其中，同時降低對中國的針對性。

他並提到，2027年中共將舉行第二十一次全國代表大會，習近平可能進入第4任期，美中互動屆時將趨於穩定，台灣所面臨的壓力仍會持續存在。

政治大學台灣安全研究中心19日舉行時事論壇，主題為「台美關係：經貿協議、軍購國防、台積電與川習會」。記者謝守真／攝影