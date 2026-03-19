續衝刺全固態電池 奇瑞汽車預計全固態電池2027年上車驗證

大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證；此外，億緯鋰能「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池在位於成都經開區（龍泉驛區）的億緯鋰能成都基地下線。顯示陸企在全固態電池上全力衝刺。

相較於生活中電子產品常見的液態鋰電池，全固態電池將液態電解質完全替換為固態電解質真正實現「0水分」，除了能大幅提升安全性能更能提高電池容量、充電效率，達到「更強、更快、更安全」，擺脫過去「易燃易爆炸」的風險。

IT之家報導，奇瑞汽車董事長尹同躍今日在 2026 奇瑞電池之夜上表示，奇瑞固態電池試制線已開發出不同能量密度量級的電芯，正在進行大量嚴苛實驗。

奇瑞汽車副總裁古春山表示，奇瑞全固態電池隸屬於犀牛電池S系列，其中400Wh/kg規格電芯已研發完成，採用硫化物體系固態電解質與高鎳三元正極材料。目前，奇瑞已建成全固態電池試制線，完成60Ah級不同能量密度電芯開發，並開展多維度嚴苛實驗，且對全固態電池研發投入不設上限。

大陸電池企業億緯鋰能近日在全固態電池上也傳出新進度，其新下線的「龍泉三號」全固態電池主要面向消費領域，可以在2MPa以下工作，特點是高體積能量密度；「龍泉四號」全固態電池主要面向動力領域，容量提升至60Ah，目前可以在≦5MPa壓力下循環，初步具備實用化潛力。

紅星新聞報導，億緯鋰能相關負責人表示，將以「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池下線為新起點，通過「龍泉」系列電池進行多路線開發，系統性推進技術迭代和產業規模化落地。

據了解，億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地去年完成了10~60Ah全固態電池製造能力建設，並初步打通了固態電池生產製造工藝，發布「龍泉二號」全固態電池，主要面向人形機器人、低空飛行器以及AI等高端裝備應用領域。在此基礎上，億緯鋰能全面攻堅材料與工藝迭代，重點改進全固態電池的低壓力性能。