快訊

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

續衝刺全固態電池 奇瑞汽車預計全固態電池2027年上車驗證

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證。圖取自IT之家
大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證。圖取自IT之家

大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證；此外，億緯鋰能「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池在位於成都經開區（龍泉驛區）的億緯鋰能成都基地下線。顯示陸企在全固態電池上全力衝刺。

相較於生活中電子產品常見的液態鋰電池，全固態電池將液態電解質完全替換為固態電解質真正實現「0水分」，除了能大幅提升安全性能更能提高電池容量、充電效率，達到「更強、更快、更安全」，擺脫過去「易燃易爆炸」的風險。

IT之家報導，奇瑞汽車董事長尹同躍今日在 2026 奇瑞電池之夜上表示，奇瑞固態電池試制線已開發出不同能量密度量級的電芯，正在進行大量嚴苛實驗。

奇瑞汽車副總裁古春山表示，奇瑞全固態電池隸屬於犀牛電池S系列，其中400Wh/kg規格電芯已研發完成，採用硫化物體系固態電解質與高鎳三元正極材料。目前，奇瑞已建成全固態電池試制線，完成60Ah級不同能量密度電芯開發，並開展多維度嚴苛實驗，且對全固態電池研發投入不設上限。

大陸電池企業億緯鋰能近日在全固態電池上也傳出新進度，其新下線的「龍泉三號」全固態電池主要面向消費領域，可以在2MPa以下工作，特點是高體積能量密度；「龍泉四號」全固態電池主要面向動力領域，容量提升至60Ah，目前可以在≦5MPa壓力下循環，初步具備實用化潛力。

紅星新聞報導，億緯鋰能相關負責人表示，將以「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池下線為新起點，通過「龍泉」系列電池進行多路線開發，系統性推進技術迭代和產業規模化落地。

據了解，億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地去年完成了10~60Ah全固態電池製造能力建設，並初步打通了固態電池生產製造工藝，發布「龍泉二號」全固態電池，主要面向人形機器人、低空飛行器以及AI等高端裝備應用領域。在此基礎上，億緯鋰能全面攻堅材料與工藝迭代，重點改進全固態電池的低壓力性能。

人形機器人 電池

延伸閱讀

陸召開新能源汽車企業座談 要求加快補齊汽車晶片等短板

台達電咬AI電力革命商機 市場新寵800V高壓直流系統Q3提前量產

相關新聞

陸企能買輝達H200晶片了？大陸商務部「10字」回應

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，輝達目前已經獲得中美雙方的許可，正重啟產線，準備向部分大陸客戶提供AI晶片H200。不過大陸商務部新聞發言人何詠前19日回應稱：「我不了解你提到的情況。」

滬指放量下跌1.39%、險守4000點 全市場近5000檔個股下跌

受中東地緣衝突導致國際油價突破每桶100美元，推高通膨預期，以及美國聯準會表態年內僅降息1次，美債收益率上行壓制風險資產估值影響，上證指數近期持續回落，19日盤中跌幅擴大至1.61%，一度失守4,000點關口，這是滬指2026年1月5日以來首次。

阿里最新財報營收、淨利潤均未達預期 美股盤前下跌5%

大陸科技巨頭阿里巴巴19日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），營收人民幣2,848.4億元，年增2%；淨利潤人民幣167.1億元，相較2024年同期的人民幣510.6億元下跌高達67%。

學者：台灣「矽盾」產生質變 台美共享利益浮現

全球晶片市場面臨通膨壓力，高端AI晶片需求推升價格，同時中美科技角力持續影響供應鏈布局。台灣經濟研究院研究員兼產經資料庫總監劉佩真19日指出，台廠赴美投資下矽盾優勢縮小，晶片價格因AI需求、摩爾定律與地緣政治上升，需求面臨不確定性，台灣需關注技術外流及中美政策變化，謹慎布局。

中東局勢動盪 傳鉅額中東資本湧入香港

據香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士訊息指出，中東局勢動盪後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精準統計和核查。顯示受中東局勢動蕩影響，全球資金的避險需求持續升溫。

續衝刺全固態電池 奇瑞汽車預計全固態電池2027年上車驗證

大陸車企奇瑞近日在電池之夜發布全固態電池技術成果，其研發的600Wh/kg 全固態電池續航突破1,500km，計劃2027年在星途ES8車型上首發裝車驗證；此外，億緯鋰能「龍泉三號」、「龍泉四號」全固態電池在位於成都經開區（龍泉驛區）的億緯鋰能成都基地下線。顯示陸企在全固態電池上全力衝刺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。