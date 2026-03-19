十五五重疊中美競爭 上海學者：彼此有共同利益

上海社會科學院常務副院長干春暉今天表示，中美經貿聯繫廣泛，彼此合作有共同利益，發起關稅戰者是美國、非中國；中國的貿易合作對象多元，在貿易關係中，會做好自己這一邊。

上海社會科學院今天下午召開座談會，以「十五五」時期（第15個5年規畫，2026至2030年）中國與上海經濟社會發展重要方向、相關議題為座談主軸，多名專家學者與會。

十五五時期有逾半時間與美國總統川普（DonaldTrump）執政時間重疊，媒體提問干春暉如何看待中美競爭為十五五規劃的布局、目標帶來的可能影響。

干春暉表示，中美經貿聯繫非常廣泛，彼此合作有共同利益；中國從加入世界貿易組織（WTO）以來，很重視與美國、歐洲等高端市場的合作；「但是後來這個（指關稅戰）不是由我們所決定的，是美國所決定的」。

干春暉提到，美國主張有貿易順差，不過這是全球分工造成的必然結果，美國做高端金融；製造業轉到中國，當然中國賣給美國的產品會多一些，這些不是中國造成的問題。

他說，中國現在的合作對象更多元，一帶一路國家、全球南方國家、東協等貿易投資占比均上升，中國是全方位的、全球性的，「我們需要一個好的貿易關係，但是我們只是其中的一部分，我們只能做一邊」。

美國、以色列襲擊伊朗，伊朗管制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），影響能源輸送。干春暉認為，重大國際事件或多或少將影響中國內部經濟，美伊衝突對於中國的直接影響將是能源供給，中國是能源進口國家，這將對中國能源安全構成影響與挑戰。

「不過中國這幾年愈來愈看重能源戰略儲備，也就是石油的戰略儲備」，干春暉說，中國為確保能源安全，會做出外交等各方面努力，目前中國風電、太陽能等新能源占比也在不斷地上升，會持續關注後續事件發展帶來的影響。

上海社會科學院應用經濟研究所助理研究員王佳希提到，過去談發展經常強調可持續性；現在愈來愈強調韌性，這樣的改變與外部環境密切相關，在國際競爭中，如何給予未來更好的保障，必須以提升韌性為目標去進行布局。

上海社會科學院經濟研究所副所長詹宇波舉例，中國分別在2018年與2025年歷經川普政府發動的關稅戰、貿易戰，2018年3月真的把中國打得措手不及，中國當時在經濟、產業等部分蒙受不少損失，在一些關鍵領域上，中國那時「被卡脖子」程度非常深。

他說，中國後來做了很多工作都是為了增強韌性，一方面在關鍵領域尋求突破，另一方面增強產業鏈安全。原先以為去年美國發動的關稅戰、貿易戰強度會強過2018年，最後數據顯示，在美國對等關稅衝擊下，中國去年貿易順差首次突破1兆美元，這是非常標誌性事件、很好的例子。