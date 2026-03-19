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台灣「矽盾」已質變 學者：從絕對威懾變台美共享利益、應有更多避險措施

中央社／ 台北19日電
學者認為，台灣的「矽盾」已經產生質變，但關鍵仍在於保持技術領先。至於所謂的美中「共管」，也有學者認為台灣應有更多避險措施。 圖／AI生成
學者認為，台灣的「矽盾」已經產生質變，但關鍵仍在於保持技術領先。至於所謂的美中「共管」，也有學者認為台灣應有更多避險措施。 圖／AI生成

美國總統川普第2任期以來，國際局勢快速變化。學者認為，台灣的「矽盾」已經產生質變，但關鍵仍在於保持技術領先。至於所謂的美中「共管」（G2），也有學者認為台灣應有更多避險措施。

政治大學台灣安全研究中心今天舉行時事論壇，主題為「台美關係：經貿協議、軍購國防、台積電與『川習會』」，多名專家學者與會。

川普（Donald Trump）2025年針對多國祭出「對等關稅」，台美間在今年2月達成「台美對等貿易協定（ART）」，但「對等關稅」隨後被美國最高法院（Supreme Court）裁定違憲。

台灣經濟研究院研究員兼產經資料庫總監劉佩真在會中表示，對半導體產業來說，赴美投資的趨勢不會因此而改變。在美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）表示，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國的情況下，台灣的「矽盾」仍在，只是產生質變。

她說，過去半導體先進製程90%的產能都在台灣，是台灣絕對威懾的力量，未來則是台美的利益要共同綁定，共享這項優勢。所以台灣一定要擁有最先進的研發中心，並且確保跟美國方面製程有一定的時間差。

在美中台關係上，台灣安全研究中心主任劉復國認為，如果中美G2（即兩國集團）形成，台灣的戰略空間會緊縮。

他觀察到，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在訪問中國後，正在鼓吹「中型國家外交」，在美中兩大勢力之外，把日本、韓國、澳洲等國慢慢的就聚在一起。中型國家的結合並不是要完全跟美國切割，而是認為川普的某些做法過於激烈，因此它們要為自身利益著想。

他認為，台灣可以參考「中型國家」的概念，而未必行事都要跟從美方。他坦言，台灣大概很難以官方身分加入中型國家的外交互動，但在企業、科技交流等方面可以多參與其中，同時也要降低對中國的針對性。

2027年中共將舉行第21次全國代表大會。劉復國說，習近平看起來是要進入第4任期，川普應該知道2027年之後的5年要面對的是習近平及其班底，因此美中互動會慢慢走向比較穩定的階段，台灣面對的相關壓力也會一直存在。

貿易協定 台積電 川普 台灣 美國

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