阿里最新財報營收、淨利潤均未達預期 美股盤前下跌5%

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，輝達目前已經獲得中美雙方的許可，正重啟產線，準備向部分大陸客戶提供AI晶片H200。不過大陸商務部新聞發言人何詠前19日回應稱：「我不了解你提到的情況。」

2026-03-19 16:59