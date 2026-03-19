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阿里最新財報營收、淨利潤均未達預期 美股盤前下跌5%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科技巨頭阿里巴巴19日公布第三財季（截至2025年12月底止季度）財報，由於營收、淨利潤均未達預期，阿里巴巴美股盤前下跌5%。圖為阿里巴巴位於杭州的總部。路透
大陸科技巨頭阿里巴巴19日公布第三財季（截至2025年12月底止季度）財報，由於營收、淨利潤均未達預期，阿里巴巴美股盤前下跌5%。圖為阿里巴巴位於杭州的總部。路透

大陸科技巨頭阿里巴巴19日公布去年第4季財報（第3財季去年9-12月），營收人民幣2,848.4億元，年增2%；淨利潤人民幣167.1億元，相較2024年同期的人民幣510.6億元下跌高達67%。

由於營收、淨利潤均未達預期，阿里巴巴美股盤前下跌5%。

華爾街見聞報導，根據財報，阿里國際數字商業集團收入人民幣392億元，低於外界預估的人民幣416.7億元。

雲智能集團收入人民幣432.8億元，低於外界預估的人民幣423.6億元。

中國電商事業集團收入人民幣1,593.5億元，低於外界預估的人民幣1,659.4億元。

其他收入人民幣673.4億元，低於外界預估的人民幣669.3億元。

阿里 人民幣 大陸 財報

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