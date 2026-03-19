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蘋果CEO庫克到訪四川 會見四川省長施小琳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川省省長施小琳（右），19日在成都會見美國蘋果公司CEO庫克（左）一行。（川觀新聞）
四川省省長施小琳（右），19日在成都會見美國蘋果公司CEO庫克（左）一行。（川觀新聞）

四川省省長施小琳，19日在成都會見美國蘋果公司CEO庫克一行時表示，四川將持續打造市場化法治化國際化營商環境，優化服務保障，為蘋果公司及供應鏈企業發展創造更好條件。

四川日報報導，施小琳表示，當前正貫徹落實全國兩會精神，推動全年工作和「十五五」高品質開局起步。四川資源稟賦獨特、產業基礎厚植、創新活力迸發、開放優勢凸顯、市場潛力巨大，特別是打造世界級電子資訊產業集群，實施「人工智慧+」一號創新工程，為包括蘋果公司在內的廣大外資企業在川發展提供了廣闊空間。

施小琳提到，希望蘋果公司鞏固在川直營零售及管道銷售、蘋果中國技術支援中心和供應鏈等專案發展基礎，進一步研究探討優化用戶體驗、完善上下游產業體系和科技創新方面合作佈局，在推動高品質開放發展中互利共贏。四川將持續打造市場化法治化國際化營商環境，優化服務保障，為蘋果公司及供應鏈企業發展創造更好條件。

庫克他提到成都歷史悠久、文化底蘊深厚，並充滿青春活力、富有創新精神。四川對蘋果公司在華發展至關重要。希望保持緊密夥伴關係，不斷拓展合作新領域新空間，實現同頻共振、共贏發展。

庫克18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果50周年慶祝活動，這是繼首場舉辦在紐約中央車站的演唱會後，系列活動第二站。也是庫克今年首次訪問大陸。

澎湃新聞報導，庫克後續還有北京的行程。至於他是否將出席22日至23日的中國發展高層論壇，目前仍未有相關消息。他去年曾出席此一論壇。

蘋果 庫克 四川 供應鏈

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