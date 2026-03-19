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陸企能買輝達H200晶片了？大陸商務部「10字」回應
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，輝達目前已經獲得中美雙方的許可，正重啟產線，準備向部分大陸客戶提供AI晶片H200。不過大陸商務部新聞發言人何詠前19日回應稱：「我不了解你提到的情況。」
黃仁勳18日證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對大陸出口規範的H200晶片生產。這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於2025年停產。此次在取得美國出口許可後重啟生產，代表輝達在重新進入大陸市場方面取得了進展。
澎湃新聞報導，過去1年，圍繞對大陸銷售先進人工智慧晶片的問題，輝達在政策與市場之間反復調整。2025年4月，美國商務部一度叫停H20晶片出口，但在同年8月改變決定，允許有限恢復。在需求不確定性下，輝達於2025年8月底暫停了H20的生產，並重新評估面向大陸市場的產品策略。
轉折出現在2025年12月。當時美國方面允許輝達向大陸銷售性能較其最新產品落後一代的H200處理器，但附加條件是，公司須將相關銷售收入的25%上繳美國政府；隨後在2026年1月黃仁勳訪問大陸後，H200在大陸銷售的訊號也愈發明確。
不過，實際業務進展仍十分有限。輝達在最新財報中披露，公司雖已獲准向大陸發運「少量H200產品」，但截至目前，尚未從相關銷售中產生收入。
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