滬指放量下跌1.39%、險守4000點 全市場近5000檔個股下跌

受中東地緣衝突導致國際油價突破每桶100美元，推高通膨預期，以及美國聯準會表態年內僅降息1次，美債收益率上行壓制風險資產估值影響，上證指數近期持續回落，19日盤中跌幅擴大至1.61%，一度失守4,000點關口，這是滬指2026年1月5日以來首次。

滬指最終跌幅1.39%，險守4,000點，收報4,006.55點。深成指跌幅擴大至2.02 %，收報13,901.57點。創業板指跌1.11 %，收報3,309.10點。

新浪財經報導，A股市場19日全天震盪調整，三大指數均跌超1%，滬指盤中一度跌破4000點關口。盤面上，市場熱點題材弱勢輪動，情緒降至冰點，全市場近5000檔個股下跌。

類股方面，油氣股逆勢走強，首華燃氣漲超10%，通源石油、洲際油氣、中國海油等多股上漲；煤炭股活躍，陝西黑貓、華電能源漲停，大有能源、中國神華、陝西煤業等多股上漲。

下跌方面，有色金屬類股跌幅居前，威領股份尾盤跌停；電網設備類股集體下挫，雙杰電氣領跌；人形機器人類股持續走低，歐科億領跌。總體來看，兩市個股呈普跌態勢，下跌個股近5000檔。

財信證券認為，短期內，隨著當日指數站穩反彈，大盤仍處於箱體震盪結構中，不過在海外能源供應危機仍有不確定性、境內A股即將進入財報密集披露期的背景下，市場風險偏好難有大的提升空間，大盤寬幅震盪、題材類股快速輪動的格局可能持續，投資者可在適當控制倉位的前提下，逢低參與市場結構性行情。

中期來看，在財政政策及貨幣政策「雙寬鬆」基調延續、居民儲蓄資產持續入市、「反內捲」改善上市公司業績、全球AI科技仍持續突破等共同驅動下，本輪A股行情基礎依舊牢固，預計本次中東衝突僅影響A股市場短期情緒與市場運行節奏，並不會改變市場方向，對市場中長期向好的趨勢仍然抱有信心，不宜過度擔憂。

東吳證券認為，短期創業板指數可將3,280點附近得失作為短期強弱的技術標準。指數走勢看仍有反復概率，但短期熱點板塊容錯率上升。