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強調金融穩定 中國人民銀行：堅定維護股票債券外匯市場平穩
中國人民銀行黨委18日召開擴大會議指出，將積極穩妥化解中國重點領域金融風險，並在宏觀層面把握好經濟成長、經濟結構調整和金融風險防範之間的動態平衡，且堅定維護股票、債券、外匯等金融市場平穩運行。
界面新聞報導，這項會議指出，人行將持續推進金融支持融資平台債務風險化解工作。並堅持市場化、法治化原則，積極穩妥處置中小金融機構風險，且充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，會同有關部門繼續高壓打擊非法金融活動。同時研究建立特定情景下對非銀行金融機構的流動性支持機制。
會議提到，人行將持續深化金融改革開放。完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系；並建設「規範、透明、開放、有活力、有韌性」的金融市場體系及安全高效的金融基礎設施體系。
人行還將推進「人民銀行法」、「金融穩定法」等立法修法；積極參與和推動全球金融治理改革；推動中國金融服務業和金融市場的高水準開放，深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯。
此外，會議還強調將支持上海國際金融中心建設；鞏固和提升香港國際金融中心地位；增強開放格局下的金融風險防控能力，維護「國家金融安全」。
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