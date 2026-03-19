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中國大陸2月青年失業率降至16.1% 創8個月最低
中國國家統計局公布，2月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.1%，較上月下跌0.2個百分點，創8個月最低。
中國國家統計局官網公布，全國城鎮16至24歲勞動力失業率在2025年8月升至18.9%後下滑，到今年1月份已降至16.3%。
中國國家統計局16日公布，1至2月份全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，2月份單月全國城鎮調查失業率也是5.3%。
中國國務院副總理丁薛祥18日在一場全國性青年就業創業工作視訊會議中說，要全力穩定和擴大高校（大專院校）畢業生就業規模，加大力度支持企業「穩崗擴崗」。
丁薛祥表示，促進高校畢業生等青年就業是「講政治、保民生、促發展」的重要工作。要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，加大力度支持企業「穩崗擴崗」。
中國預計今年有1270萬名大專院校畢業生，人數再創歷史新高。
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