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陸召開新能源汽車企業座談 要求加快補齊汽車晶片等短板

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
包括大陸工信部、國家發展改革委、市場監管總局，17日聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序、提升產業創新能力、擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。會中要求加快補齊汽車晶片、基礎軟體等短板。圖為2月21日，消費者在湖北省武漢市武昌區一家購物中心選購新能源汽車。（新華社）
包括大陸工信部、國家發展改革委、市場監管總局，17日聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序、提升產業創新能力、擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。會中要求加快補齊汽車晶片、基礎軟體等短板。圖為2月21日，消費者在湖北省武漢市武昌區一家購物中心選購新能源汽車。（新華社）

大陸工信部19日在官網公布，包括工信部、國家發展改革委、市場監管總局，17日聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序、提升產業創新能力、擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。會中要求加快補齊汽車晶片、基礎軟體等短板。

中新經緯報導，大陸工信部副部長辛國斌出席會議並講話。會議要求，鞏固深化規範產業競爭秩序工作成效，加強價格監測和成本調查，研究規範汽車金融政策，常態化、長效化深入整治行業網路亂象，督促企業嚴格落實60天帳期承諾。

實施新一輪重點產業鏈高品質發展行動，加快補齊汽車晶片、基礎軟體等短板，推動擴大應用規模，反覆運算提升品質性能；加快自動駕駛技術攻關突破，優化准入試點流程、加快相關標準制定，為規模量產創造有利條件。

會議也提出，深入實施提振消費專項行動，紮實推進汽車以舊換新，推動新能源重卡（重型卡車）規模化應用，編制發布促進汽車改裝市場健康發展的政策性文件，充分激發市場消費潛力；提升金融信貸服務水準，加強國際物流運輸保障，支持汽車出口貿易和海外發展。

完善制度體系，加快推進「機動車生產准入管理條例」立法進程，建立健全開放、科學、高效的汽車行業治理制度體系；加強風險隱患識別，嚴把產品准入關，強化生產一致性監督檢查，守牢產品品質安全底線。

包括大陸工信部、國家發展改革委、市場監管總局有關司局，工信部裝備工業發展中心、中國汽車工業協會、17家重點汽車企業等單位有關負責人參加會議。

經濟觀察報報導，車百會（中國電動汽車百人會）理事長張永偉於2025年11月點出，大陸汽車行業面臨的三大挑戰：包括動力電池、晶片、軟體將成為未來供應鏈競爭焦點，它們既有極端重要性，也有極端不確定性。

張永偉指出，當前大陸動力電池企業雖在全球裝機份額中占比近70%，但上游鋰、鈷、鎳資源仍高度集中於少數國家；華為、地平線等智駕公司雖然一定程度上實現晶片自主，但晶片整體國產化比率仍然偏低；軟體作業系統的自主可控關乎產業安全，但目前仍以國外產品為主導。

隨著電動化、智慧化加速，供應鏈已從成本效率之爭，轉向安全與韌性之考。張永偉指出，在不確定成為常態的時代，構築安全穩定的供應鏈體系，已成為企業新的戰略要求。

新能源車 晶片 汽車產業

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