快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

英製藥巨頭阿斯利康 在上海設立細胞療法商業化生產供應基地

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
英國製藥巨頭阿斯利康19日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。（圖／阿斯利康官微）
英國製藥巨頭阿斯利康19日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。（圖／阿斯利康官微）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪陸2個月後，英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）19日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企（MNC）在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」 。

同一天，阿斯利康還與上海市科學技術委員會、格拉斯哥大學、倫敦國王學院及滙豐銀行簽署多方合作諒解備忘錄，共同啟動「上海–英國生命科學創新生態合作計畫」。

據21世紀經濟報道，有券商醫藥行業分析師表示，阿斯利康在2026年初宣布的150億美元在大陸投資計畫中，明確將細胞治療等新技術作為重點。此次上海布局是該戰略的具體執行，向市場釋放明確訊號。

一方面，在全球地緣政治不確定性增加的背景下，阿斯利康仍選擇在大陸系統性加碼高壁壘、長周期的前端技術，代表對大陸市場的長期看好；另一方面，大陸正從過去「低成本製造+巨大市場」的角色，轉變為全球創新網路中，不可或缺的「源頭創新+高階製造」基地。

該分析師指出，這代表具備原創靶點和技術平台能力的本土生物技術（Biotech），將透過阿斯利康的全球網路實現「從中國創新到全球創新」的跨越。

此次投資的核心，在於阿斯利康布局的完整性與戰略性。根據披露的規劃，阿斯利康將在上海自貿區臨港新片區建設專門的細胞療法商業化生產供應基地，用於在大陸及其他亞洲市場商業化生產及供應自體CAR-T細胞療法。

其中包括AZD0120，一款基於亘喜生物FasTCAR快速生產平台開發的BCMA/CD19雙靶點CAR-T細胞療法，目前正在多發性骨髓瘤及自身免疫性疾病領域開展臨床研究。阿斯利康還將在上海張江高科技園區建立「阿斯利康亘喜細胞療法創新中心」，覆蓋早期研究、病毒載體與質粒開發、分析檢測、臨床生產及註冊支援。

透過2024年收購亘喜生物，阿斯利康獲得了CGT賽道更多的競爭優勢；此次在上海臨港和張江的雙子星布局，則是將這一技術資產轉化為規模化、產業化能力的關鍵一躍。

券商分析師認為，這不僅是阿斯利康在大陸的一次投資，更是全球細胞療法版圖的重構。過去跨國藥企在大陸做細胞治療，更多是引進全球藥物做臨床，或者透過License-in（授權許可引進）引進大陸本土的創新權益。但像這樣把從研發、質粒製備到商業化生產的全鏈條都放在大陸，則是前所未有。

英國 上海自貿區 上海

相關新聞

小米汽車官宣第2位品牌代言人是舒淇 新一代SU7預售價最高139萬

小米汽車新一代SU7車款預計19日晚間發布，小米集團董事長雷軍在個人微博公布，第2位品牌代言人為知名演員、導演舒淇。雷軍透露，早在2024年第一代SU7發布時，網友就因「SU7」諧音「舒淇」建議邀請她代言，如今終於「達成大家的願望」。

南韓資金湧入大陸避險！AH股均獲加倉 工程機械、能源受青睞

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸A股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

小米發布3款大模型 MiMo-V2-Pro可在小米手機上使用

小米大模型（Xiaomi MiMo）團隊19日發文，發布MiMo-V2-Pro & Omni & TTS三款大模型。其中MiMo-V2-Pro，這款兆級參數級別的AI大模型，已全平台上線開放體驗，小米手機用戶可直接上手使用，配套的手機端AI智能體「養龍蝦」功能也同步完成更新，帶來更全面的AI體驗。

市場研究機構：蘋果手機第1季在陸銷量逆勢上升 大增23%

市場研究機構Counterpoint 19日發布最新報告，今年1月至3月初，大陸整體智慧手機市場年減4%，代表年初推出的購新補貼對提振疲軟的消費需求效果有限。然而蘋果手機得益於電商平台折扣，以及入圍大陸國家補貼的基礎款iPhone 17機型，銷量逆勢增長，年增23%。

英製藥巨頭阿斯利康 在上海設立細胞療法商業化生產供應基地

在英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪陸2個月後，英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）19日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企（MNC）在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」 。

陸召開新能源汽車企業座談 要求加快補齊汽車晶片等短板

大陸工信部19日在官網公布，包括工信部、國家發展改革委、市場監管總局，17日聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序、提升產業創新能力、擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。會中要求加快補齊汽車晶片、基礎軟體等短板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。