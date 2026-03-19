英製藥巨頭阿斯利康 在上海設立細胞療法商業化生產供應基地

在英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪陸2個月後，英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）19日宣布，在上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心。阿斯利康將成為首家在大陸擁有端到端細胞治療能力的全球領先生物製藥企業，更代表跨國藥企（MNC）在大陸的戰略，已從單純的「市場准入」全面轉向「生態融入」與「創新策源」 。

同一天，阿斯利康還與上海市科學技術委員會、格拉斯哥大學、倫敦國王學院及滙豐銀行簽署多方合作諒解備忘錄，共同啟動「上海–英國生命科學創新生態合作計畫」。

據21世紀經濟報道，有券商醫藥行業分析師表示，阿斯利康在2026年初宣布的150億美元在大陸投資計畫中，明確將細胞治療等新技術作為重點。此次上海布局是該戰略的具體執行，向市場釋放明確訊號。

一方面，在全球地緣政治不確定性增加的背景下，阿斯利康仍選擇在大陸系統性加碼高壁壘、長周期的前端技術，代表對大陸市場的長期看好；另一方面，大陸正從過去「低成本製造+巨大市場」的角色，轉變為全球創新網路中，不可或缺的「源頭創新+高階製造」基地。

該分析師指出，這代表具備原創靶點和技術平台能力的本土生物技術（Biotech），將透過阿斯利康的全球網路實現「從中國創新到全球創新」的跨越。

此次投資的核心，在於阿斯利康布局的完整性與戰略性。根據披露的規劃，阿斯利康將在上海自貿區臨港新片區建設專門的細胞療法商業化生產供應基地，用於在大陸及其他亞洲市場商業化生產及供應自體CAR-T細胞療法。

其中包括AZD0120，一款基於亘喜生物FasTCAR快速生產平台開發的BCMA/CD19雙靶點CAR-T細胞療法，目前正在多發性骨髓瘤及自身免疫性疾病領域開展臨床研究。阿斯利康還將在上海張江高科技園區建立「阿斯利康亘喜細胞療法創新中心」，覆蓋早期研究、病毒載體與質粒開發、分析檢測、臨床生產及註冊支援。

透過2024年收購亘喜生物，阿斯利康獲得了CGT賽道更多的競爭優勢；此次在上海臨港和張江的雙子星布局，則是將這一技術資產轉化為規模化、產業化能力的關鍵一躍。

券商分析師認為，這不僅是阿斯利康在大陸的一次投資，更是全球細胞療法版圖的重構。過去跨國藥企在大陸做細胞治療，更多是引進全球藥物做臨床，或者透過License-in（授權許可引進）引進大陸本土的創新權益。但像這樣把從研發、質粒製備到商業化生產的全鏈條都放在大陸，則是前所未有。