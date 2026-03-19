中國油價料再漲 私家車加滿一箱多372元

受中東戰爭影響，中國油價預料會再上漲。中國將於23日深夜12時進行國內成品油價格調整，有機構預測，普通小型私家車加滿一箱油要多花費人民幣約80元（約新台幣372元）；油箱容量70升的車輛加滿一箱油要多花約112元。

伊朗一處重要天然氣田遭受攻擊後，威脅將報復轟炸波斯灣設施，油價再應聲大漲。北海布倫特原油價格上漲5.1%，報每桶112.84美元。西德州中級原油價格上漲2.5%，報每桶98.69美元。

中國媒體快科技19日報導，外部能源市場動蕩，直接對中國國內成品油成本產生巨大壓力。按照調價周期，23日深夜12時中國將進行今年第6輪國內成品油價格調整，業內普遍預期此輪油價將大幅上調。

據行業機構金聯創的預測，若國際油價維持在目前水平，92號、95號汽油及0號柴油每升將分別上調1.60元、1.69元和1.7元。

報導表示，以油箱容量為50升的普通小型私家車為例，加滿一箱油要多花費約80元；而油箱容量為70升的車輛，加滿一箱油要多花112元左右。

美國及以色列於2月28日攻擊伊朗後，中國已於3月9日進行了今年第5輪油價調整，當時每升增加0.52元至0.61元。油價上漲後，北京、上海等地區的92號汽油價格每升7.6元。若24日油價如上述機構預測般上漲，多數地區的成品油價格將直接增加至每升逾9元，對於燃油車主而言壓力很大。