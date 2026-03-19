小米汽車官宣第2位品牌代言人是舒淇 新一代SU7預售價最高139萬

小米汽車新一代SU7車款預計19日晚間發布，小米集團董事長雷軍在個人微博公布，第2位品牌代言人為知名演員、導演舒淇。雷軍透露，早在2024年第一代SU7發布時，網友就因「SU7」諧音「舒淇」建議邀請她代言，如今終於「達成大家的願望」。

河南廣電新聞用戶端平台「大象新聞」報導，雷軍先前透露，新一代SU7於19日晚間7時正式上市。新車已開啟小訂，預售價區間為人民幣22.99萬到30.99萬元（新台幣103萬元到139萬元）。

雷軍表示，新一代SU7在第一代基礎上潛心打磨兩年，在安全、駕控、智慧體驗、豪華質感等方面實現全面提升。

隨著小米汽車官宣，舒淇也在個人微博上貼文分享成為代言人的感想。她表示，「好看、安靜、聰明的新一代SU7，給了我一份久違的放鬆與從容。感謝小米汽車，前面的風景我們一起慢慢看，今天，新一代SU7正式發布，更多想說的話，我們發布會見。」

小米汽車在17日公布首位品牌代言人蘇炳添。蘇炳添曾締造亞洲百公尺短跑最快紀錄，被小米邀請擔任品牌代言人，對於小米汽車再次邀請蘇炳添，雷軍回應稱，蘇炳添是亞洲跑得最快的人，他也是SU7第一代車主，「因為他姓SU。」

據雷軍介紹，新一代SU7首發搭載「小米蛟龍底盤」，這專為駕駛者打造的高性能智能底盤系統。全系標配包括全系長續航，Pro版CLTC續航902公里；全系標配雷射雷達，滿配輔助駕駛；全系底盤大升級，全系後寬胎和固定卡鉗等。