南韓資金湧入大陸避險！AH股均獲加倉 工程機械、能源受青睞

出於穩健配置和資金避險等需求，中東衝突爆發以來，南韓投資者對大陸A股與港股市場呈現出淨買入狀態。以工程機械、能源、基建、公用事業、高階製造等領域的企業加倉較多。這些公司具備重資產、穩健、高股息等屬性，是資金避險的好選擇。

業內人士表示，大陸資產在地緣衝突加劇、AI加速迭代的背景下，憑藉產業鏈完整、戰略資源可控等優勢，吸引境外避險資金流入，未來大陸資產的「安全溢價」將逐步顯現。此外，中長期來看，相較於以服務業為主、易受AI技術衝擊的其他市場，大陸市場中以工廠、基建、能源、裝備為代表的實體資產具備「不可編碼化」的獨特韌性，中長期配置價值更為突出。

財聯社報導，A股市場中，在3月2日至18日，南韓投資者淨買入金額前20名標的的合計淨買入金額達1,915萬美元。其中，淨買入金額的第一名是三一重工，淨買入金額是501萬美元；第二名是贛鋒鋰業，淨買入金額是252萬美元；第三名是光迅科技，淨買入金額是150萬美元。

三一重工是全球領先的工程機械製造企業，贛鋒鋰業是全球領先的鋰化合物及金屬鋰生產商，光迅科技則是光電子器件及子系統領域的核心企業。南韓資金買入這些公司，體現出對大陸實體經濟和高階製造業的認可。

港股市場方面，南韓投資者在3月2日至18日之間淨買入金額前20名標的的合計淨買入金額達5,369萬美元。其中，淨買入金額的第一名是Global X中國電動車ETF，淨買入金額是1,975萬美元；第二名是中國能源建設，淨買入金額是553萬美元；第三名是迅策科技，淨買入金額是254萬美元。

具體來看，Global X中國電動車ETF是跟蹤中國新能源汽車產業鏈的被動型基金，中國能源建設是電力工程與基建央企，具備穩健和高股息屬性，迅策科技則聚焦金融科技與人工智慧解決方案。

南韓資金集中加倉這三類資產，體現出對大陸新能源車行業和人工智慧領域的認可，也體現出南韓資金自身對避險的需求。