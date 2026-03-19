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市場研究機構：蘋果手機第1季在陸銷量逆勢上升 大增23%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市場研究機構Counterpoint 19日發布最新報告，今年1月至3月初，大陸整體智慧手機市場年減4%，然而蘋果手機得益於電商平台折扣，以及入圍大陸國家補貼的基礎款iPhone 17機型，銷量逆勢增長，年增23%。圖為2025年1月4日，北京王府井商業街的蘋果門市。（中新社資料照）
市場研究機構Counterpoint 19日發布最新報告，今年1月至3月初，大陸整體智慧手機市場年減4%，然而蘋果手機得益於電商平台折扣，以及入圍大陸國家補貼的基礎款iPhone 17機型，銷量逆勢增長，年增23%。圖為2025年1月4日，北京王府井商業街的蘋果門市。（中新社資料照）

市場研究機構Counterpoint 19日發布最新報告，今年1月至3月初，大陸整體智慧手機市場年減4%，代表年初推出的購新補貼對提振疲軟的消費需求效果有限。然而蘋果手機得益於電商平台折扣，以及入圍大陸國家補貼的基礎款iPhone 17機型，銷量逆勢增長，年增23%。

Counterpoint預測，3月至5月期間大陸手機市場將持續承壓，但6月初隨「618」年中購物節啟動，大規模促銷活動將帶來階段性緩解。不過，記憶體成本壓力預計將貫穿2026全年，迫使所有手機廠商在成本控制、利潤維護和出貨量目標之間作出艱難平衡。

路透報導，該機構指出，蘋果對供應鏈的嚴格掌控，讓公司更能承受記憶體價格飆升的影響，預計在競爭對手上調價格時，蘋果能保持售價穩定。

Counterpoint認為，如今大陸部分安卓手機廠商相繼宣布漲價，蘋果可能透過保持售價不變來擴大市占。

在記憶體成本持續上漲的背景下，大陸安卓陣營廠商OPPO和vivo已宣布本月起對部分現有機型提價。Counterpoint認為，此舉除應對成本壓力外，另一個目的是在新產品上市前，測試消費者價格敏感度，為下一代機型定價提供參考。

與此同時，華為憑藉對本土供應商的高度依賴，也就是採購成本通常低於國際記憶體廠商，因此形成了有效的成本緩衝機制。該機構補充表示，華為很可能利用這一優勢，在中低端市場爭奪更多份額。

市場 智慧手機 手機

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