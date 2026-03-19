全球最大電子級玻璃纖維生產線點火 估對台日韓形成價格、產能壓力

全球規模最大的電子級玻璃纖維生產線，位於大陸浙江淮安的零碳玻纖製造基地、3.9億米電子布生產線18日順利點火，代表全球玻璃纖維行業首個零碳智慧製造基地建設邁出關鍵一步。

分析認為，淮安3.9億米生產線的效果，將大陸在全球供應市占一次拉到9%，形成大陸本土高階PCB基材的穩定供應源，大陸從「被動接受價格」轉向「具備議價能力」，進而打破日東紡（Nittobo）長期壟斷高階電子布。但大陸若能穩定量產高階玻璃纖維絲，對日本、台灣、南韓的高階電子布供應商將形成價格與產能壓力。

科創板日報報導，這次點火的電子級玻纖生產線每年產能達3.9億公尺，規模占全球市場的9%。項目集成應用大陸自主研發的高性能玻璃配方、超大型節能池窯、純氧燃燒等前沿技術，擁有完全自主智慧財產權。

產出的電子級玻璃纖維和電子布可應用於新能源汽車、光電產業、低空經濟等領域，進一步提升大陸高階電子基礎材料的自主供應能力，為AI伺服器、大算力晶片、高頻通信等電子資訊產業發展提供基礎原材料支撐。

同花順財經引述中國巨石官微報導，中國巨石「淮安零碳智慧製造基地年產10萬噸電子玻纖暨3.9億米電子布」生產線18日順利點火。

證券時報報導，中國巨石是中國建材集團成員企業，該集團董事長周育先表示，新材料是數字（數位）經濟大廈的基石，而電子級玻璃纖維正是這塊基石中不可或缺的關鍵支撐。沒有高階電子布，就沒有高性能PCB；沒有高性能PCB，就無法承載AI伺服器中海量資料的高速傳輸，也無法讓人形機器人的「大腦」與「肢體」實現精準協同。

巨石淮安年產10萬噸電子級玻纖暨3.9億公尺電子布生產線，是全球首個玻纖零碳智慧製造基地的重要組成部分，將為消費電子、5G通訊、工業控制等新興產業提供高階電子信息材料，為國家新型資訊基礎設施建設夯實材料基礎。配套的二期風電項目年發電量約12.4億度，可中和約100萬噸碳排放，實現玻纖生產100%綠電覆蓋。

中國巨石當前在全球電子玻纖市場的占有率達23%。此次投產的淮安年產10萬噸電子玻纖生產線，是全球規模最大的電子級玻纖單體生產線，投產後，中國巨石電子玻纖產能規模將占到市場約28%。

值得關注的是，伴隨AI算力、5G/6G通訊、智慧網聯汽車等新興產業快速發展，電子基材正朝著超細、超薄、高頻化方向演進。本次投產專案產品結構中已包含超細紗、超薄布等高階電子基材品種，將有效滿足高端伺服器、汽車電子等新興領域對高性能PCB基材的迫切需求。