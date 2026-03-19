快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最大電子級玻璃纖維生產線點火 估對台日韓形成價格、產能壓力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國巨石「淮安零碳智能製造基地年產10萬噸電子玻纖暨3.9億米電子布」生產線，18日順利點火。（中國巨石公眾號）
中國巨石「淮安零碳智能製造基地年產10萬噸電子玻纖暨3.9億米電子布」生產線，18日順利點火。（中國巨石公眾號）

全球規模最大的電子級玻璃纖維生產線，位於大陸浙江淮安的零碳玻纖製造基地、3.9億米電子布生產線18日順利點火，代表全球玻璃纖維行業首個零碳智慧製造基地建設邁出關鍵一步。

分析認為，淮安3.9億米生產線的效果，將大陸在全球供應市占一次拉到9%，形成大陸本土高階PCB基材的穩定供應源，大陸從「被動接受價格」轉向「具備議價能力」，進而打破日東紡（Nittobo）長期壟斷高階電子布。但大陸若能穩定量產高階玻璃纖維絲，對日本、台灣、南韓的高階電子布供應商將形成價格與產能壓力。

科創板日報報導，這次點火的電子級玻纖生產線每年產能達3.9億公尺，規模占全球市場的9%。項目集成應用大陸自主研發的高性能玻璃配方、超大型節能池窯、純氧燃燒等前沿技術，擁有完全自主智慧財產權。

產出的電子級玻璃纖維和電子布可應用於新能源汽車、光電產業、低空經濟等領域，進一步提升大陸高階電子基礎材料的自主供應能力，為AI伺服器、大算力晶片、高頻通信等電子資訊產業發展提供基礎原材料支撐。

同花順財經引述中國巨石官微報導，中國巨石「淮安零碳智慧製造基地年產10萬噸電子玻纖暨3.9億米電子布」生產線18日順利點火。

證券時報報導，中國巨石是中國建材集團成員企業，該集團董事長周育先表示，新材料是數字（數位）經濟大廈的基石，而電子級玻璃纖維正是這塊基石中不可或缺的關鍵支撐。沒有高階電子布，就沒有高性能PCB；沒有高性能PCB，就無法承載AI伺服器中海量資料的高速傳輸，也無法讓人形機器人的「大腦」與「肢體」實現精準協同。

巨石淮安年產10萬噸電子級玻纖暨3.9億公尺電子布生產線，是全球首個玻纖零碳智慧製造基地的重要組成部分，將為消費電子、5G通訊、工業控制等新興產業提供高階電子信息材料，為國家新型資訊基礎設施建設夯實材料基礎。配套的二期風電項目年發電量約12.4億度，可中和約100萬噸碳排放，實現玻纖生產100%綠電覆蓋。

中國巨石當前在全球電子玻纖市場的占有率達23%。此次投產的淮安年產10萬噸電子玻纖生產線，是全球規模最大的電子級玻纖單體生產線，投產後，中國巨石電子玻纖產能規模將占到市場約28%。

值得關注的是，伴隨AI算力、5G/6G通訊、智慧網聯汽車等新興產業快速發展，電子基材正朝著超細、超薄、高頻化方向演進。本次投產專案產品結構中已包含超細紗、超薄布等高階電子基材品種，將有效滿足高端伺服器、汽車電子等新興領域對高性能PCB基材的迫切需求。

人形機器人 大陸

延伸閱讀

陸再發現4種關鍵礦產資源 強化稀土供應鏈主導地位

東聯法說會／乙烯走高、供給缺口將浮現 預估EG後市轉趨正向

陸LCD產業加速技術轉型 機構估：大陸2026年8.6代線占全球LCD產能26%

科技自主里程碑 傳華虹推進7奈米製程

相關新聞

全球最大電子級玻璃纖維生產線點火 估對台日韓形成價格、產能壓力

全球規模最大的電子級玻璃纖維生產線，位於大陸浙江淮安的零碳玻纖製造基地、3.9億米電子布生產線18日順利點火，代表全球玻璃纖維行業首個零碳智慧製造基地建設邁出關鍵一步。

陸再發現4種關鍵礦產資源 強化稀土供應鏈主導地位

大陸找礦戰略行動再次取得重大突破。根據大陸自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了4種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化大陸在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

陸學者以3理由駁「荷莫茲海峽焦慮」 稱陸儲備石油可用逾90天

近期中東動盪的局勢，是否會令大陸陷入能源危機？長期關注能源領域的中國人民大學學者衣英男撰文，以三大理由反駁「荷莫茲海峽焦慮」：一是大陸已提前建立充足安全緩衝，石油儲備可滿足超過90天消費需求；二是大陸從荷莫茲海峽海峽沿岸國家進口的石油占比持續下降至約33%，即使海峽運輸中斷，仍可透過增加俄羅斯等國家的進口量，完全彌補供應缺口；三是美國的經濟承受能力和政治約束，將令此次戰事不會長期升級。

陸瘋「養龍蝦」 AI算力漲價 阿里雲、百度雲相關產品最高調漲逾三成

大陸近期掀起「養龍蝦」風潮，AI算力需求暴增，大陸雲端服務供應商（CSP）兩大龍頭阿里雲及百度智能雲昨（18）日不約而同宣布AI算力產品漲價，其中阿里雲漲幅最高34%，百度雲漲幅最高30%。

Google訪陸 要買液冷設備

近期有消息稱，美國谷歌公司派出一個團隊，專門赴大陸地區考察用於資料中心伺服器冷卻的液冷設備。消息人士稱，谷歌團隊此次訪陸，反映出這類系統零部件供應緊張。分析認為，在大陸強勁國內需求推動下，大陸液冷供應商已逐步占據優勢。

Meta收購Manus 踩到陸紅線

紐約時報引述消息人士透露，大陸政府已針對Meta以20億美元（約新台幣636億元）收購人工智慧新創公司Manus一案採取行動，對相關人員展開處罰，甚至可能限制部分高階主管出境，顯示北京當局正加強防範AI人才與關鍵技術外流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。