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搶人才 陸加快推動高技術移民制度

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家移民管理局十七日召開內部會議，要求加快推動建立高技術人才移民制度，促進精準化引才政策，為發展新質生產力注入持久活力。

所謂新質生產力，首重高科技領域，並強調掌握關鍵核心技術。全球戰略競爭加劇下，面對美國在內的國家透過加強人才管制，抑制大陸科技發展，大陸正研擬政策加速「搶人才」。

大陸觀察者網報導，大陸國家移民管理局十七日召開黨組（擴大）會議暨理論學習中心組學習（擴大）會議，就中共總書記習近平在全國「兩會」期間的講話與會議內容開展研討。

會議指出，要更加主動服務促進高水平開放高品質發展，加快推動建立高技術人才移民制度，因地制宜研究供給支持建設科技創新中心和促進人才區域協調發展的差異化、精準化引才政策，為發展新質生產力注入活力。要堅定不移貫徹總體國家安全觀，建立打擊整治涉移民管理領域違法犯罪工作機制，全方位提升移民管理基礎防範能力、科技應用能力、查處打擊能力、管控治理能力。

「加快高水平科技自立自強」是大陸政府今年度重點工作之一，根據大陸總理李強提出的政府工作報告，其中包括加快建設國家戰略人才力量，加強一流科技領軍人才和青年人才「引育」，推進卓越工程師、大國工匠、高技能人才培養。

先前為搶國際人才，大陸已自去年十月起在普通簽證類別中新增「Ｋ字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，並在入境次數、有效期限、停留期方面提供更多便利。

大陸

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