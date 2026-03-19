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陸手機調價 家電、汽車成本承壓

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
繼OPPO之後，vivo官網宣布自三月十八日十點起，調整部分產品的建議零售價。圖為vivo V70展現精美拍照功能。圖／vivo提供
繼OPPO之後，vivo官網宣布自三月十八日十點起，調整部分產品的建議零售價。圖為vivo V70展現精美拍照功能。圖／vivo提供

半導體漲價潮仍在蔓延，普通消費者成為最終買單人。大陸手機品牌ＯＰＰＯ上周宣布調價；本周vivo緊跟在後，宣布從十八日上午十時起，調整部分產品的建議零售價，二者漲價原因均指向全球半導體及記憶體成本上升。手機或許只是這場漲價潮中的起點，分析人士擔心，家電、汽車都將受此成本推高影響而提高價格

廿一世紀經濟報導，以電視機為例，TrendForce集邦諮詢一月底調查顯示，這波記憶體漲價潮之前，ＤＲＡＭ僅占電視BOM cost的百分之二點五到百分之三，歷經近期價格調整後，比重迅速升至百分之六到百分之七，使得品牌獲利承壓。在記憶體價格影響品牌生產動能和獲利能力情況下，規模較小、資源較少的業者將受到較大衝擊。

此外，隨著電動汽車技術的持續發展，汽車晶片成本占比也愈來愈高。此前有龍頭新能源汽車廠商指出，二○一九年晶片成本占電動汽車總成本百分之四，但到二○二三年已經提高到了超過百分之二十。而隨著汽車電池價格的下降，晶片可能將成為電動車最貴零件。

ＩＤＣ表示，由ＡＩ基礎設施與消費電子爭奪產能引發的存儲結構性短缺，預計在二○二六年持續發酵並可能延續至二○二七年，儘管價格漲速或在下半年放緩，但預計難回落至二○二五年水準，從晶片供應商到終端品牌及管道，均需為這一長期的結構性調整做好準備。

本輪漲價潮始於ＡＩ需求帶動的記憶體價格飆漲，進而影響整條產業鏈。如今，價格已經傳導至終端，各大廠商陸續上調價格或下調產品配置。

基礎設施 價格 記憶體

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