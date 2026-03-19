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訂單旺季 浙江外貿企業打特色牌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

春節過後，海外市場需求持續回暖，浙江多地外貿企業紛紛打出特色牌，迎接訂單旺季。

中新社報導，連日來，在位於台州的西格邁股份有限公司未來工廠生產車間，二十五條智能焊接生產線和十四條全自動智能裝配生產線滿負荷運轉。「我們專注汽車減震器研發、製造、銷售領域，產品主要出口歐美、東南亞等地區。」該企業總經理蔣瑞鋒介紹，歐美市場訂單已排到七月，目前在手訂單達一千萬套，銷售額大概二十億元（人民幣，下同）。

訂單的高效履約離不開先進生產設備。二○二三年一月西格邁啟動浙江省未來工廠培育項目建設，推動ＡＩ（人工智能）與製造技術的深度融合及落地應用——公司生產設備自動化率達到百分之九十五，生產效率提升百分之卅。

二○二五年地區生產總值突破兆元大關的溫州，正推動「溫州製造」加速出海，持續擴大對外開放優勢。當地的浙江洲一鋁業有限公司車間內，近日也是一派熱火朝天景象。

「目前我們已確認的訂單加上意向客戶訂單總計約三千噸，生產排期已至五月。」該公司總經理黃碧挺說，企業待交付貨值達二點三億元，產品將通過海運發往歐美、非洲及東南亞市場。

浙江重點僑鄉麗水有四十七點三萬華僑華人遍布全球，僑力成為賦能當地企業出海的催化劑。連日來，「僑通世界·貿興麗水」僑貿一體化專場活動在麗水市縉雲縣舉行，來自西班牙、智利、德國等國家和地區的二十餘位僑商與縉雲本土製造企業共探企業出海新機遇，內容涵蓋智能家居、短途交通、新能源等多個熱門賽道。

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