房市回暖 陸一線城看房、成交量雙升

大陸一線城市的房地產市場出現小陽春，進入三月，樓市旺季如約而至，上海二手房（中古屋）市場在剛剛過去的周六（三月十四日）以一四七二套的二手房單日網簽量創下年內新高，全月更是有望達到三萬套的高位。

廣州的二手房看房量、成交量也在三月上半月同步走高；深圳二手房的成交周期最短只有半天，已有業主開始提高掛牌價。

一財網報導，上海房市新政「滬七條」在三月釋放強勁影響力。三月十四日，因流量過大，上海二手房網簽系統多次卡頓崩潰。這天，上海二手房網簽量達到一四七二套，達到年內新高，僅次於二○二五年三月十五日的一四七三套。

據安居客監測資料，上周（三月九日-三月十五日），上海二手房整周成交七二三三套，創近五年來的最高周成交紀錄。克而瑞上海預計，三月全月保守估計成交量在二點七萬套，有望衝擊三萬套，而上一次達到該水準需追溯至二○二一年。

在北京，二手市場熱度明顯回升，在春節長假的影響下，前兩個月的住宅網簽量依然超過二點三萬套，高出近十年同期平均網簽規模二千餘套。進入三月份，市場連續保持高位運行，前半個月的累計網簽量已突破五千七百套，其中十二日、十六日的網簽套數均達到八百套以上，分別為八一六套、八三五套。

成交量的持續回升，也推動二手房價格企穩修復，京滬兩城的二手房已率先止跌轉漲。大陸統計局資料顯示，二月份，北京和上海的二手住宅價格環比分別上漲百分之○點三和百分之○點二，分別結束了此前連續十個月、九個月的負增長。

深圳二手房仲介的看房量和簽約量齊齊增加。樂有家研究中心資料顯示，三月首周，樂有家門店二手簽約量環比上漲百分之一三二，創下二○二五年三月底以來的最高值；二手看房量達到了二○二四年十月中旬以來的最高點。

廣州市場也走出了春節假期後的低谷，據貝殼找房資料，三月以來，廣州二手房看房量、成交量持續增加，在三月九日至十五日一周內，成交量環比增長超百分之三十五，看房人數環比增長也超百分之十二。

據廣發證券資料，大陸全國七十九個城市在過去一周，二手房交易總數達到三點八萬套，而二○二四、二○二五年小陽春期間成交量最高的一周分別為二點九萬套、三點一萬套。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶指出，一至二月新房市場仍面臨一定壓力。三月以來，核心城市優質項目供應有所放量，有望帶動銷售階段性修復，小陽春預計將以點狀復甦形式在核心城市出現。