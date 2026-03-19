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蘋果CEO庫克 現身成都

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
蘋果執行長庫克18日現身成都太古里的蘋果零售店。 （微信公號「成都發布」）
蘋果執行長庫克18日現身成都太古里的蘋果零售店。 （微信公號「成都發布」）

蘋果執行長庫克昨（18）日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果50周年慶祝活動，這將是繼首場舉辦在紐約中央車站的演唱會後，系列活動第二站。也是庫克今年首次訪問大陸

澎湃新聞稱，庫克後續還有北京的行程。至於他是否將出席22日至23日的中國發展高層論壇，目前仍未有相關消息。他去年曾出席此一論壇。

四川在線報導，庫克18日下午現身成都太古里蘋果零售店。他在交流中表示，「今年是蘋果公司成立50周年，我們也在全球各地舉辦了盛大的慶祝活動，很高興能夠在成都舉辦這場活動。」

庫克上一次訪陸是去年10月，期間走訪了上海、北京，並獲大陸國務院副總理何立峰、工信部長李樂成、商務部長王文濤等高層接見。庫克當時承諾將繼續加大在大陸的投資，進一步提高對陸合作層次和水平。

據21世紀經濟報導，蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）等高層17日已現身深圳，先後走訪欣旺達電池工廠與富士康iPhone總裝產線。

大陸 北京 蘋果

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