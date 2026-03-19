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騰訊去年一天賺28億元 營收、淨利均二位數成長 AI相關投資將翻倍

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

騰訊控股公布去(2025)年財報，全年營收人民幣7,518億元，年增14%；淨利（公司權益持有人應占盈利）人民幣2,248億元（約新台幣1.05兆元），年增16%，雙雙呈現二位數成長，且優於市場預期，相當於日賺新台幣28.6億元。

在包含遊戲的增值服務業務，去年營收增長16%至人民幣3,693億元，占整體營收比重49％。

其中，本土市場遊戲營收為人民幣1,642億元，增長18%。國際市場遊戲營收為人民幣774億元，年增33%。社交網絡營收增長5%至人民幣1,277億元，乃由於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及手機遊戲應用的虛擬道具銷售的增長。

騰訊董事長馬化騰表示，2025年騰訊保持健康的增長，得益於AI技術提升廣告定向能力及玩家在遊戲中的互動，以及雲業務收入加速增長並實現規模化盈利，騰訊的核心業務富有韌性並產生充足的現金流，為騰訊加大AI投入提供支撐，包括招募頂尖AI人才及升級AI基礎設施

針對AI領域的投資上，總裁劉熾平表示，2025年騰訊在AI模型及產品投入已超過人民幣180億元，單計第4季就高達70億元，並預計今(2026)年的相關投資將會翻倍。

劉熾平也提到，騰訊已針對微信設AI代理（AI Agent） 進行了多次內部預演，期望藉此串聯小程序、交易、社交、支付等騰訊內部生態系統，提供用戶更完善的服務。

外界評價騰訊內部在2025年發起了「AI化革命」，從去年初的快速擁抱DeepSeek打造內外部雙模型基礎，到900多個內部產品接入AI大模型，再到近期快速面世的「龍蝦」工具矩陣，一系列動作顯示，AI已經深度嵌入騰訊各項業務場景，並帶來實質性業績貢獻。

基礎設施 馬化騰 手機遊戲

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