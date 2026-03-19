陸內容平台強攻AI漫劇

傳統長劇排期不穩、版權收入下滑，大陸內容平台加速轉向AI漫劇。大陸在線閱讀和版權（IP）培育平台閱文2025年產量破千部、百部播放破千萬，IP衍生品GMV翻倍；愛奇藝、騰訊影音、優酷等也跟進。分析認為，AI降低成本、提升產能，象徵數位內容進入「AI漫劇元年」。

所謂AI漫劇，介於動畫與短劇之間，以動態漫畫為載體，單集三至五分鐘，借助影音大模型技術快速從小眾玩法升級為高頻產出的工業化內容系統。

閱文集團公布2025年全年財報，全年營收人民幣73.66億元，年減9.3%。財報顯示，IP衍生品GMV按年增長逾一倍，突破人民幣11億元；自10月布局AI漫劇以來，已產出千部作品，超百部播放量破千萬，下半年收入突破人民幣1億元。

第一財經指，閱文透過IP衍生品、短劇精品化與AI漫劇「三駕馬車」對沖長劇下滑，但整體收入占比仍低。

大陸數位內容大數據公司DataEye估，大陸2026年漫劇市場規模將突破人民幣244億元，用戶規模將由1.2億增至2.8億。

目前，大陸主要平台如閱文、B站、騰訊、優酷、愛奇藝均推出AI漫劇。業內人士指出，AI漫劇依靠技術突破與工業化生產提升產能，內容逐步精品化，同時嘗試向真人短劇融合與海外市場拓展，並加速人才培養。