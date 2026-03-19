Google訪陸 要買液冷設備

近期有消息稱，美國谷歌公司派出一個團隊，專門赴大陸地區考察用於資料中心伺服器冷卻的液冷設備。消息人士稱，谷歌團隊此次訪陸，反映出這類系統零部件供應緊張。分析認為，在大陸強勁國內需求推動下，大陸液冷供應商已逐步占據優勢。

資料中心高密度計算過程中會產生龐大熱量，傳統風冷系統難以完全處理相關熱量，因此液冷技術已成為AI資料中心的關鍵基礎設施。這種技術透過水或其他液體在設備表面或周圍循環來達到散熱效果。

路透報導稱，谷歌團隊在訪問期間已與大陸一家液冷廠商英維克會面。另一消息來源表示，該團隊還計劃至少再會晤一家企業。不過谷歌與英維克並未回應。

英維克成立於2005年，目前市值高達人民幣980億元，今年前三季營收較上年同期激增40%。在近期的一次行業展望會議上，該公司展示了一款專為谷歌規格要求打造的冷卻液分配裝置，該裝置是液冷系統的核心部件，負責將冷卻液分配到各個伺服器機架。該公司還表示，計劃擴大其在廣東新工廠的產能，同時繼續推進在泰國和美國的生產基地建設。

領益智造控股子公司立敏達是一家以熱管理產品為核心的伺服器綜合硬體方案供應商，其在近期輝達GTC 2026大會現場，展出了立敏達的Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold、UQD/MQD等一系列配套的液冷產品。

東吳證券最新研報指出，伴隨伺服器架構升級，功率密度提升，100%液冷逐漸成為必選項。當前NV鏈與ASIC鏈均在積極籌備液冷系統供應體系，看好大陸國產液冷系統供應商憑藉性價比優勢與配合度持續切入北美客戶。

摩根大通一份報告顯示，受輝達及部署定制AI晶片的雲端服務提供商的需求驅動，全球AI伺服器液冷系統市場預計將從去年的89億美元飆升至2026年的170億美元以上。

而大陸液冷的熱門也反應在股價上，今年來，液冷概念股超過五成股價上漲，亨通光電、傑創智能、網宿科技三檔位居漲幅榜前三。