Meta收購Manus 踩到陸紅線

紐約時報引述消息人士透露，大陸政府已針對Meta以20億美元（約新台幣636億元）收購人工智慧新創公司Manus一案採取行動，對相關人員展開處罰，甚至可能限制部分高階主管出境，顯示北京當局正加強防範AI人才與關鍵技術外流。

Manus由「90後」的肖弘創辦，早期在大陸設有母公司，後將總部遷往新加坡。該公司因推出可在無需人工干預下完成複雜任務的AI應用，在矽谷迅速獲得關注，被視為具潛力的AI新創團隊。Meta收購Manus也被外界視為美中科技人才與資源罕見交匯的案例。

報導指，這筆交易也觸及大陸對技術出口與資本外流的監管紅線。今年1月，大陸官員已啟動調查，檢視交易是否違反人工智慧等敏感技術出口需經審批的規定，同時評估是否涉及對外投資合規問題。

專家表示，若認定違規，當局除可能維持出境限制外，亦不排除要求收回數據，甚至認定公司遷往新加坡的行為不合法。

分析人士認為，事件反映北京對人工智慧產業戰略地位的高度重視。在中美科技競爭持續升溫背景下，AI被視為關鍵競爭領域之一，人才與技術流動更成為各方關注焦點。此案向業界釋出明確訊號，即大陸不再默許企業透過境外註冊或遷移方式，規避兩國監管。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究助理王晟宇指出，大陸此舉一方面可能是為即將到來的中美貿易談判增加籌碼，另一方面也是對本土AI人才發出警示，避免更多企業複製Manus模式，即在大陸研發、再赴海外註冊並被美企收購。