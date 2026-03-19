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陸瘋「養龍蝦」 AI算力漲價 阿里雲、百度雲相關產品最高調漲逾三成

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
阿里雲及百度智能雲18日宣布AI算力產品漲價。（中新社）
阿里雲及百度智能雲18日宣布AI算力產品漲價。（中新社）

大陸近期掀起「養龍蝦」風潮，AI算力需求暴增，大陸雲端服務供應商（CSP）兩大龍頭阿里雲及百度智能雲昨（18）日不約而同宣布AI算力產品漲價，其中阿里雲漲幅最高34%，百度雲漲幅最高30%。

機構判斷漲價或持續，AI資料中心、算力租賃、CDN邊緣伺服器作為AI雲平台式服務（IaaS）的核心組成板塊，有望受益。

阿里雲昨（18）日公告，因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，阿里雲AI算力、存儲等產品最高漲價34%。其中，平頭哥真武810E等算力卡產品上漲5%-34%，文件儲存產品智算版上漲30%。

據知情人士透露，此輪漲價另一個重要原因是符元（Token，模型處理文本的基本單位）調用量暴增，阿里雲的模型即服務（MaaS）業務百煉在今年1-3月創下歷史最高增速，阿里雲正在將緊缺的AI算力資源向Token業務傾斜。

百度智能雲緊隨阿里雲之後，公布AI算力、存儲等產品調漲公告，百度智能雲表示，受全球AI應用快速發展影響，算力需求持續攀升，核心硬體及相關基礎設施成本出現顯著上升，為保障平台長期穩定運行與服務品質，對部分產品價格進行結構性優化，AI算力相關產品服務調漲5%-30%；並行文件儲存等調漲30%，自4月18日起調漲。

據市場調研機構沙利文（Frost&Sullivan）此前發布的報告，2025年上半年，中國大陸全棧AI雲服務市場規模達人民幣259億元，其中阿里雲以30.2%市占率位居第一，百度智能雲以22.5%的市占率位居第二，兩家合計占據超過五成市場。

俗稱AI龍蝦的OpenClaw是帶動AI算力需求大增的重要因素，阿里雲推出OpenClaw專屬預置鏡像，支持輕量應用伺服器一鍵部署，同時透過百煉平台提供Coding Plan套餐，優化模型調用成本與算力資源傾斜；騰訊輕量雲Lighthouse首發OpenClaw一鍵部署範本和視覺化面板；百度智能雲推出基於輕量應用伺服器配置的OpenClaw部署方案。

國聯民生證券分析，OpenClaw正系統性重塑雲計算的供需結構，雲廠商的商業邏輯已從單純的「底層算力租賃」躍升為「Agent數位員工的提供商」。透過一鍵部署和價格補貼搶占AI應用入口，雲廠商正逐步掌控下一代AI應用的底層分發權。

開源證券指出，AI應用普及與OpenClaw或引爆推理需求，加上輝達產能受限、硬體成本上漲及國產替代缺口，驅動市場進入「賣方市場」，大陸國產AI龍蝦軍備競賽成為趨勢，驅動AI雲算力持續增長，AI算力漲價將持續。

基礎設施 算力

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