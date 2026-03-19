AI角力防技術外流 陸阻Meta收購Manus

紐約時報報導，知情人士透露，北京已針對Meta以廿億美元（約台幣六三六億元）收購人工智慧新創公司Manus案採取行動，對相關人員展開處罰，甚至可能限制部分高管出境，顯示北京正加強防範ＡＩ人才與關鍵技術外流。

報導指，大陸發改委上周召集Meta與Manus高層開會，對該筆於去年十二月宣布的交易表達關切。知情人士稱，目前官方具體措施仍不清楚，但傳出包括限制Manus高管出境前往新加坡。過去北京也曾限制正在接受審查的企業高管出境。

Meta發言人安迪・史東表示，該交易「完全符合適用法律」，並強調Manus團隊已深度整合進公司體系，預期調查將妥善解決。Manus與白宮方面均未對此置評。

Manus由「九○後」的肖弘創辦，早期在中國大陸設有母公司，後將總部遷往新加坡。該公司因推出可在無需人工干預下完成複雜任務的ＡＩ應用，在矽谷迅速獲得關注，被視為具潛力的ＡＩ新創團隊。

Meta收購Manus也被外界視為美中科技人才與資源罕見交匯的案例。

不過，報導指出，這筆交易也觸及北京對技術出口與資本外流的監管紅線。今年一月大陸官員已啟動調查，檢視交易是否違反人工智慧等敏感技術出口需經審批的規定，同時評估是否涉及對外投資合規問題。專家表示，若認定違規，當局除可能維持出境限制外，亦不排除要求收回數據，甚至認定公司遷往新加坡的行為不合法。

分析人士認為，事件反映北京對人工智慧產業戰略地位的高度重視。在中美科技競爭持續升溫背景下，ＡＩ被視為關鍵競爭領域之一，人才與技術流動更成為各方焦點。此案向業界釋出明確訊號，即北京不再默許企業透過境外註冊或遷移方式，規避兩國監管。

近年包括希音（Shein）、TikTok等公司，均透過將總部設於新加坡等第三地，以降低政治與監管風險。

天普大學政治學教授薛媖月表示，這種模式被稱為「新加坡洗白」，即大陸公司透過遷往第三國「洗掉中國身分」。

亞洲協會中國分析中心研究助理王晟宇（音譯）指，大陸此舉一方面可能是為中美貿易增加籌碼，另一方面也是對本土ＡＩ人才發出警示，避免更多企業複製Manus模式，即在大陸研發、再赴海外註冊並被美企收購。若北京放任此類交易，可能導致大陸培養的高端ＡＩ人才與技術成果持續流向美企，削弱自身產業競爭力。

而此事件也可能在華盛頓引發關注。近期美方才在部分領域放寬對大陸企業取得高階ＡＩ晶片的限制，若北京進一步收緊人才與技術流動，恐使中美科技互動再度降溫。