陸LCD產業加速技術轉型 機構估：大陸2026年8.6代線占全球LCD產能26%

隨著LCD產業集中度提升與供給格局再平衡，大陸面板企業憑藉高世代產線擴張和底層技術突破，加速從規模主導向技術引領轉型。據TrendForce集邦諮詢最新面板產業研究，多家大陸面板廠高世代線持續放量，預估2026年8.6代線在全球LCD產能占比將升至26%，產能結構持續向高世代線集中。專家認為，場序式顯示等新技術有望提升色域、透光率與能效，並降低成本，增強全球競爭力。

科創板日到指出，目前大陸面板企業已占據全球LCD市場七成以上占比，形成以京東方、TCL華星、深天馬A、惠科股份為代表的頭部陣營。京東方持續優化產線結構，提升高端LCD出貨比重，並推出高色域、低反射、全視角增強等新一代LCD技術，穩居全球市場第一。TCL華星在大尺寸與中尺寸LCD面板均有布局，高色域、高對比度產品已落地主要品牌，中尺寸IT及車載面板快速放量。

而深天馬A在中小尺寸LCD及車載領域表現突出，2025年車載LCD營收同比增長約18%，LTPS車載LCD出貨量躍居全球第二。惠科股份依托多條8.6代高世代產線，在85英寸及以上超大尺寸LCD出貨面積穩居全球第一。

Omdia數據顯示，2025年全球大尺寸面板出貨量雖持續增長，但增速較前期放緩，外部環境不確定性增加，行業面臨增長動能不足、盈利承壓的挑戰。

騰璞顯示創辦人汪深海稱，大陸企業主導全球LCD市場的格局已基本確立，但產業仍面臨技術革新不足、獲利承壓等挑戰，而場序顯示技術正是破解這一困境的關鍵抓手。

他續稱，公司目前聚焦場序式顯示底層技術研發，已從實驗室取得一定進展，正向商業化落地推進。他表示，場序技術在去掉彩色濾光片的同時，可讓紅、綠、藍三色依序疊加，利用視覺暫留效應呈現全彩影像，理論上有助於提高透光率、色域及能耗效率，並可能降低製造成本、提升良品率。

CIC灼識諮詢經理陳申宇分析，場序式顯示商業化仍面臨良率、成本、供應鏈及應用終端等多維度挑戰，初期產線需調試製成，規模化後成本可下降，但投影、車載HUD等場景較易驗證，電視端仍需優化顯示體驗。

中國科學院院士歐陽鐘燦表示，各種顯示技術路線各有優劣，將形成差異化應用場景。汪深海指出，南韓廠商雖已基本退出傳統LCD研發，但在OLED及MicroLED領域保持領先；而大陸廠商在場序式顯示具先發優勢，有望實現全球技術突破。陳申宇認為，大陸企業在RGB-MiniLED及新型LCD方向已占先發優勢，未來有望主導全球技術標準，實現從規模領先向技術及市場雙領先轉變。